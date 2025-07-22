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Финансы

Индустриальный индекс Казахстана: Караганда и Астана подтверждают лидерство

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:29 Фото: pixabay
По итогам первых шести месяцев 2025 года казахстанская промышленность демонстрирует устойчивый рост и закрепляет тенденцию к структурным преобразованиям, сообщает Zakon.kz. Данные статистики свидетельствуют: страна продолжает наращивать темпы индустриально-инновационного развития.

От столиц к кластерам: кто и как создает добавленную стоимость

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, валовая добавленная стоимость (ВДС) крупнейших направлений промышленности – металлургия, фармацевтика, стройматериалы, химическая и легкая промышленность, машиностроение – увеличилась в реальном выражении на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад по-прежнему вносят Карагандинская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области, а также Алматы и Астана.

Фактическая численность работников в индустриальных секторах выросла на 17%, достигнув отметки 248 тыс. человек. Это максимальный показатель за последние пять лет, что свидетельствует о расширении производственной базы, в том числе за счет новых индустриальных проектов.

Производительность труда также демонстрирует положительную динамику: за первое полугодие 2025 года она превысила 54,8 тыс. долларов США на работника, что на 9% выше прошлогоднего уровня. Максимальные значения традиционно фиксируются в Карагандинской области и Астане благодаря сформированным промышленным кластерам и высоким инвестициям.

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Аттестат цифровой зрелости

Экспортные поставки промышленной продукции по итогам января-июня составили почти 8 млрд долларов США. Металлургия, машиностроение и химическая промышленность сохраняют статус драйверов экспорта, определяя специализацию казахстанской экономики.

Вектор на цифровизацию становится все более заметным: доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла до 21% в промышленном секторе.

Наибольшая "цифровая зрелость" традиционно наблюдается у крупных производств с международным участием, но тренд постепенно охватывает и малый бизнес.

Объем инвестиций в основной капитал крупной промышленности за первое полугодие 2025 года приблизился к 665,5 млрд тенге. Инвестиционные проекты реализуются не только в традиционных промышленных центрах, но и в быстрорастущих новых регионах – Абай и Улытау, где зафиксирован значительный рост ВДС и производительности труда.

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Несколько раз в год БНС рассчитывает сводный индекс индустриально-инновационного развития регионов Казахстана. Индекс учитывает:

  1. ИФО ВДС обрабатывающей промышленности.
  2. Рост производительности труда.
  3. Долю экспорта товаров средней и высокой технологической сложности в экспорте обрабатывающей промышленности.
  4. ИФО инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность.

Лидеры по сводному индексу сегодня:

  • Карагандинская область – сбалансированный рост по всем показателям, особенно высокая доля экспорта средней технологической сложности (73,8%) и устойчивый рост ВДС обработки и производительности.
  • Астана – лидер по экспорту высокотехнологичной продукции (доля 82%) и росту производительности.
  • Кызылординская область – сильный импульс инвестиций (ИФО ИОК более 400%) и рост производительности.
  • Туркестанская область – относительно высокая доля экспорта более сложных товаров и высокий рост выпуска и инвестиций.
  • Мангистауская область – опора на инвестиции и рост производительности, несмотря на скромный экспорт высокотехнологичных товаров.

Регионы с низкими показателями:

  • Область Абай и Атырауская область замыкают список из-за слабого роста производительности и низкой доли экспорта высокотехнологичных товаров. Также отмечается снижение ВДС и производительности относительно соответствующего периода прошлого года.
  • Области Жетысу, Улытау и ВКО отстают на фоне умеренной инвестиционной активности и более слабой динамики выпуска.

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106,5% роста: Казахстан наращивает промпроизводство, но зависимость от сырья остается

Когда структура роста важнее скорости

Экономист Руслан Султанов подчеркивает важность структурных изменений: по его мнению, не вся индустриализация одинаково полезна.

"Лидеры демонстрируют не просто рост, а рост, основанный на инвестициях в технологии, экспорте сложных продуктов и повышении производительности. Они являются примером того, как можно двигаться к промышленной экономике завтрашнего дня, а не застревать в сырьевой модели".Руслан Султанов

Султанов также отмечает, что одной добычей на инновационный путь не свернешь. Без структурных инвестиций, экспорта с добавленной стоимостью и переосмысления региональной политики отставание только закрепится.

"Пора перестать называть каждый рост ВДС индустриализацией – и начать строить настоящую индустриальную экономику, где рост – это результат целенаправленных решений".Руслан Султанов

Другими словами, несмотря на положительную динамику, отрасль сталкивается с определенными рисками – от зависимости экспорта от мировых цен до необходимости ускоренного внедрения инноваций на всех уровнях. Тем не менее сохраняющийся рост по ключевым метрикам и вовлеченность регионов в индустриальное обновление позволяют говорить о Казахстане как о перспективной площадке для промышленного развития.

Промышленная карта страны действительно меняется: Казахстан становится все более открытой точкой для инвестиций и технологического развития, усиливая конкурентоспособность на глобальном рынке.

Отметим, что весной 2025 года эксперты Евразийского банка развития констатировали, что еще в начале прошлого десятилетия доля добывающих отраслей в Казахстане превышала 20% ВВП. В настоящее время обрабатывающая промышленность по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходит его по доле в ВВП.

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Андрей Зубов
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