Могут ли отсрочить введение маркировки на товары легкой промышленности

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов на брифинге в СЦК 8 октября 2026 года объяснил, как будет вводиться обязательная маркировка товаров легкой промышленности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Нусупов напомнил, что в декабре 2026 года планируется ввести маркировку товаров легкой промышленности и ювелирных изделий.

"Товары легкой промышленности – это большой пласт в товарной массе. Мы специально предусмотрели поэтапное введение маркировки на эти товары. Мы их разделили на группы. Так, в декабре мы ожидаем только порядка пяти ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. – Прим. ред.). Это оборудование для производства спортивной одежды, например, то есть это очень узкий перечень товаров, которые будут идти в первом этапе", – пояснил вице-министр.

Далее, по его словам, с 1 марта 2027 года требование распространится на еще пять ТН ВЭД и в октябре 2027 года – еще дополнительно на несколько номенклатур.

Помимо поэтапного введения маркировки, по словам вице-министра, предусмотрены и переходные периоды, чтобы предприниматели успели подготовиться к новым требованиям.

"По товарам легкой промышленности Министерством строительства и промышленности установлен срок – 1 января 2028 года. То есть после ведения обязательной маркировки с 1 декабря 2026 года у предпринимателей есть больше года для того, чтобы обеспечить нанесение маркировки на уже ввезенные в Казахстан товары легкой промышленности либо приобретенные у отечественных производителей", – подчеркнул вице-министр.

Ранее Асет Нусупов рассказал о планах расширить перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке.