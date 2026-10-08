Обязательную маркировку нефтепродуктов могут ввести в Казахстане в 2027 году
Спикер сообщил, что в текущем году запущен пилотный проект по молекулярной маркировке нефтепродуктов. Технология предусматривает добавление специального маркера в топливо. Его наличие можно проверить с помощью мобильных анализаторов.
Позже журналисты поинтересовались, сколько нелегального топлива удалось выявить благодаря данному пилотному проекту.
"Есть определенная методика определения теневого рынка. Мы проанализировали 17 товарных позиций, в том числе семь, которые уже подлежат обязательной маркировке. Общий объем теневого рынка по этим позициям оценивается примерно в 8,7 трлн тенге. Из них 3,2 трлн тенге, или 37,3%, приходится на нефтепродукты", – сказал Асет Нусупов, говоря о необходимости введения такого инструмента контроля.
По его словам, пилотный проект реализуют две компании: одна из них сингапурская, вторая – швейцарская.
"Речь идет именно о молекулярной маркировке, то есть на оговоренной площадке, а у нас есть три НПЗ, на одном из них, берется небольшая порция промаркированной молекулярной жидкости, которая заливается в общий объем, допустим, цистерну, и с помощью нее на разных этапах мы можем видеть, не разбавлялся ли, допустим, конкретный бензин, где был продан, откуда поступил. Пилот у нас в работе – он начался буквально 1 сентября 2026 года. По итогам успешного пилота мы будем принимать решение об обязательности маркировки нефтепродуктов... Думаю, в следующем году мы уже введем эту маркировку именно нефтепродуктов, поскольку в доле тех 17-ти товарных позиций, которые мы смотрели, больше трети занимают нефтепродукты", – заявил Асет Нусупов.
Заместитель директора Департамента цифровой трансформации и маркировки товаров МТИ Асет Утегалиев добавил, что начать хотят пилот именно с субсидируемого дизельного топлива. На сегодня ведется проверка безопасности концентрата для механизмов автомобиля.
"Бензин ведь будет размешиваться с неким концентратом. Он может быть опасен для автомобиля, в этой связи мы сейчас проводим полную и тщательную проверку через лаборатории. Как лаборатория подтвердит безопасность концентрации, мы сразу же начнем "на бою" применять", – отметил он.
Представители Минторговли и интеграции пока не дают прогнозов, как введение обязательной маркировки скажется на стоимости топлива в будущем.
28 сентября 2026 года сообщалось, что из-за отсутствия маркировки казахстанские товары могут не допустить на российские маркетплейсы.