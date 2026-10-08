Косметика, игрушки и продукты: в Казахстане расширят список маркируемых товаров

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов на брифинге в СЦК 8 октября 2026 года рассказал о планах расширить перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, передает корреспондент Zakon.kz.

Нусупов напомнил, что к этому часу в Казахстане обязательная маркировка введена для семи товарных групп. В их числе табачные изделия, обувь, лекарственные средства, дериваты сайгака, моторные масла, пиво и пивные напитки, биологически активные добавки.

"В декабре 2026 года планируется ввести маркировку товаров легкой промышленности и ювелирных изделий. В 2027-2029 годах перечень будет расширен еще на восемь товарных групп. Среди новых групп – бытовая химия и косметика, растительное масло, отдельные виды кондитерских изделий, в 2028 году – детские игрушки, растворимые напитки, антисептики, продукты питания, и в 2029 году – консервированная продукция", – сообщил вице-министр.

По его словам, расширение маркировки позволит гражданам проверять легальность реализации товара, делать осознанный выбор и сообщать о сомнительной продукции.

Ранее Нусупов сообщил о возможности введения обязательной маркировки нефтепродуктов в 2027 году.