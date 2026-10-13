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Экономика и бизнес

"Казахмыс" усиливает геологоразведку для развития Жезказганских рудников

вагон, разведка, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:39 Фото: "Казахмыс"
Корпорация "Казахмыс" проводит геологоразведочные работы в районе Жезказганского месторождения, направленные на поиск дополнительных запасов меди и формирование сырьевой базы действующих рудников, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание уделяется участкам в рамках Контракта №114, с которыми связана дальнейшая перспектива развития горнодобывающих предприятий Жезказгана.

Новая команда "Казахмыса" рассматривает развитие минерально-сырьевой базы как одно из приоритетных направлений долгосрочной работы.

За девять месяцев 2026 года дочерняя компания ТОО "Казахмыс Барлау" выполнила 17,2 тыс. погонных метров геологоразведочного бурения по проектам Корпорации, что составляет 104,6% от планового показателя.

Одним из ключевых направлений стали геологоразведочные работы в пределах Контракта №114. На флангах Жезказганского месторождения пробурено семь скважин общим объемом 4 750 погонных метров. Еще четыре скважины глубиной в совокупности более 3 500 метров пробурены для изучения глубоких горизонтов.

геологоразведка, оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:39

Фото: "Казахмыс"

Дополнительно в районе поселка ГРП (геологоразведочная партия) ведутся работы по изучению ранее пропущенных приповерхностных запасов меди. За отчетный период здесь выполнено около 1 800 погонных метров бурения.

Общий утвержденный объем бурения по трем проектам в рамках Контракта №114 составляет 19 490 погонных метров. Работы продолжаются, параллельно специалисты проводят аналитические исследования полученных геологических материалов.

работник, разведка, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:39

Фото: "Казахмыс"

Для дальнейшего изучения Жезказган-Жиландинского рудного района предусмотрены геохимические и геофизические исследования, в том числе 2D-сейсморазведка. Комплексный подход позволит уточнить геологическое строение перспективных участков и определить направления дальнейших поисков.

Кроме того, разработана дополнительная программа бурения объемом более 30 тыс. погонных метров, реализацию которой планируется начать в 2027 году.

пробы, земля, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:39

Фото: "Казахмыс"

Геологоразведочные работы ведутся и на других производственных площадках "Казахмыса". На месторождении Нурказган выполнено более 2 300 погонных метров бурения, на Хаджиконган-Алтынтобинском рудном поле — 1 600 метров. На участке Абыз пробурено свыше 2 800 метров из запланированных 5 100 метров.

Компания также изучает возможности расширения сырьевой базы Карагайлинской и Балхашской обогатительных фабрик, проводит исследования перспективных участков и технологических характеристик минерального сырья.

руда, земля, разведка, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:39

Фото: "Казахмыс"

Геологоразведка является одним из ключевых направлений развития "Казахмыса". Поиск дополнительных запасов на флангах и глубоких горизонтах действующих месторождений необходим для оценки перспектив их дальнейшей эксплуатации, планирования горных работ и формирования долгосрочной производственной программы.

Компания намерена последовательно развивать геологоразведочные проекты, опираясь на результаты бурения, лабораторных исследований и комплексной оценки ресурсного потенциала.

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Айсулу Омарова
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