В Алматы проводится анализ транспортной работы автобусных маршрутов с учетом фактического пассажиропотока, наполняемости автобусов и интервалов движения, сообщает Zakon.kz.

Работа направлена на пересмотр расходов на субсидирование общественного транспорта, более эффективное распределение подвижного состава и обеспечение транспортной доступности районов города.

Сегодня в Алматы функционируют 27 автобусных автопарков, обслуживающих 210 маршрутов. Ежедневно на линию выпускается порядка 3,2 тыс. автобусов, которые перевозят более 1,6 млн пассажиров.

"При этом расходы на субсидирование общественного транспорта продолжают расти. Если в 2024 году заявки перевозчиков на субсидирование составили 83,7 млрд тенге, то в 2026 году – 149,6 млрд тенге. В связи с этим проводится пересмотр составляющих расчетного тарифа, в том числе накладных и прочих расходов, а также анализ распределения транспортной работы с учетом фактического пассажиропотока". Пресс-служба акимата города Алматы

В рамках этой работы скорректировано расписание движения на 92 городских автобусных маршрутах без сокращения общего количества автобусов. Также пригородные и горные маршруты не затрагивались.

В международной практике организации общественного транспорта графики движения формируются с учетом фактического пассажирского спроса в различные периоды суток и дни недели. Такой подход соответствует методическим рекомендациям Института транспортной политики и развития (ITDP) и Transport for London (TfL).

Он предусматривает увеличение интенсивности движения в часы пик, когда пассажиропоток наиболее высокий, и корректировку количества рейсов в периоды снижения спроса. Это позволяет распределять транспортную работу с учетом реальной загрузки маршрутов и потребностей пассажиров.

"Из 92 маршрутов 35 обслуживаются муниципальным перевозчиком ТОО "Алматыэлектротранс". На них фактический объем транспортной работы сохранен. При этом кругорейсы, исключенные из расчета субсидий, продолжают выполняться за счет предприятия без дополнительного финансирования из бюджета". Пресс-служба акимата города Алматы

По оставшимся 57 маршрутам проводится дополнительный индивидуальный анализ пассажиропотока, наполняемости автобусов и интервалов движения.

Решения по каждому маршруту будут приниматься совместно с перевозчиками до конца года с учетом реальных потребностей населения.





"Параллельно модернизируется диспетчерская система и внедряется мониторинг контрольных линий, позволяющий отслеживать соблюдение расписания, интервалов движения и выпуск автобусов на линию. Это необходимо для усиления контроля за работой перевозчиков, своевременного технического обслуживания транспорта, снижения риска поломок и оперативной замены автобусов резервным подвижным составом. Пресс-служба акимата города Алматы

В настоящее время разрабатываются новые правила субсидирования для Алматы и Алматинской агломерации. Рассматриваются различные подходы, в том числе модели, учитывающие пассажиропоток, регулярность движения, полноту оплаты проезда и качество обслуживания. Новая модель призвана обеспечить более сбалансированное распределение транспортных ресурсов между маршрутами, учитывать потребности пассажиров и поддерживать стабильную работу общественного транспорта, сохраняя экономическую обоснованность бюджетных расходов.

Работа по анализу автобусной сети и совершенствованию системы субсидирования продолжается. Принимаемые решения будут учитывать фактическую нагрузку на маршруты, потребности пассажиров, качество транспортного обслуживания и эффективность использования бюджетных средств.