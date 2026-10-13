Частные инвестиции в Казахстане выросли на 18,2%: куда идут деньги

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о росте частных инвестиций и динамике внешней торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин озвучил, что драйвером роста продолжают оставаться инвестиции. По его данным, в январе – сентябре текущего года инвестиции в основной капитал составили 16,1 трлн тенге и выросли на 7%.

"Особенность в том, что основным фактором роста инвестиций являются частные инвестиции, которые увеличились на 18,2%. Наиболее значимый рост инвестиций отмечен в обрабатывающей промышленности – на 40,1%, строительстве – на 32%, информации и связи – на 29,2%, здравоохранении – на 20,4%, сельском хозяйстве – на 9,1%. Меняется структура инвестиций в основной капитал. Доля частных инвестиций составила 85,7%", – сказал он.

По словам главы МНЭ, валовый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие текущего года составил 9,4 млрд долларов.

"За счет увеличения торгового баланса на фоне опережающего роста экспорта по итогам первого полугодия текущего года текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в размере 2,4 млрд долларов. Профицит торгового баланса составил 16,2 млрд долларов, увеличившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам восьми месяцев текущего года торговый баланс улучшился до 17,8 млрд долларов. Экспорт товаров составил 60,4 млрд долларов. Импорт товаров составил 42,6 млрд долларов. Особо хотел бы отметить, что на фоне высокой экономической активности вырос импорт промежуточных товаров – на 13,8% и инвестиционных товаров – на 7,9%", – перечислил Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что в то же время импорт непродовольственных потребительских товаров сократился на 11,2%, а положительная динамика торгового баланса создает предпосылки для улучшения состояния текущего счета платежного баланса и снижения дефицита бюджета.

Ранее Серик Жумангарин назвал основные факторы, сдерживающие экономику Казахстана, и рассказал, за счет чего сохраняется рост.