Нефть, тенге и кредиты: что сейчас сдерживает экономику Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства назвал основные факторы, сдерживающие экономику Казахстана, и рассказал, за счет чего сохраняется рост, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в текущем году экономика развивается в условиях ряда сдерживающих факторов.

"Во-первых, это сокращение добычи нефти и отрицательный вклад нефтяного сектора в рост ВВП. По итогам девяти месяцев текущего года добыча нефти сократилась на 8,3% и составила 69,4 млн тонн. Во-вторых, сдерживающее влияние на доходы экспортоориентированных отраслей и бюджета оказывает укрепление тенге. В-третьих, замедление роста потребительского кредитования сдерживает потребительский спрос. Рост потребительских кредитов в годовом выражении снизился с 26,4% в августе 2025 года до 10,4% в августе текущего года", – озвучил Серик Жумангарин.

Он отметил, что, несмотря на указанные факторы, экономика Казахстана продолжает расти и демонстрирует положительную динамику.

"По итогам девяти месяцев текущего года рост экономики составил 4,2%. Экономический рост был поддержан за счет несырьевого сектора, который, по оценкам, вырос на 5,4%. Среди отраслей наиболее высокие темпы демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, услуги транспорта и торговля. Совокупный вклад данных отраслей в рост ВВП составляет более 75%. Положительная динамика сохраняется также в сельском хозяйстве и услугах связи. Динамика показателей свидетельствует о постепенной трансформации структуры экономики", – продолжил Серик Жумангарин.

Также он добавил, что благодаря поэтапной диверсификации экономики доля добычи нефти в структуре ВВП по итогам 2025 года сократилась до 7,8%.

23 сентября 2026 года Серик Жумангарин рассказал о внешнем долге Казахстана.