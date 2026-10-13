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Экономика и бизнес

Нефть, тенге и кредиты: что сейчас сдерживает экономику Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 15:41 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства назвал основные факторы, сдерживающие экономику Казахстана, и рассказал, за счет чего сохраняется рост, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в текущем году экономика развивается в условиях ряда сдерживающих факторов.

"Во-первых, это сокращение добычи нефти и отрицательный вклад нефтяного сектора в рост ВВП. По итогам девяти месяцев текущего года добыча нефти сократилась на 8,3% и составила 69,4 млн тонн. Во-вторых, сдерживающее влияние на доходы экспортоориентированных отраслей и бюджета оказывает укрепление тенге. В-третьих, замедление роста потребительского кредитования сдерживает потребительский спрос. Рост потребительских кредитов в годовом выражении снизился с 26,4% в августе 2025 года до 10,4% в августе текущего года", – озвучил Серик Жумангарин.

Он отметил, что, несмотря на указанные факторы, экономика Казахстана продолжает расти и демонстрирует положительную динамику.

"По итогам девяти месяцев текущего года рост экономики составил 4,2%. Экономический рост был поддержан за счет несырьевого сектора, который, по оценкам, вырос на 5,4%. Среди отраслей наиболее высокие темпы демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, услуги транспорта и торговля. Совокупный вклад данных отраслей в рост ВВП составляет более 75%. Положительная динамика сохраняется также в сельском хозяйстве и услугах связи. Динамика показателей свидетельствует о постепенной трансформации структуры экономики", – продолжил Серик Жумангарин.

Также он добавил, что благодаря поэтапной диверсификации экономики доля добычи нефти в структуре ВВП по итогам 2025 года сократилась до 7,8%.

23 сентября 2026 года Серик Жумангарин рассказал о внешнем долге Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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