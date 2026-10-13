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Экономика и бизнес

Что происходит с реальными доходами казахстанцев на фоне инфляции

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о динамике инфляции и реальных доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что правительство совместно с Национальным банком продолжает реализацию мер по снижению инфляции.

"Благодаря принимаемым мерам инфляция продолжает последовательно замедляться. По итогам сентября текущего года годовая инфляция замедлилась до 9,3% против 9,8% в августе. Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары. В сентябре цены на продовольственные товары в месячном выражении снизились на 0,1%. Сдерживание инфляции является одним из направлений работы правительства по повышению реальных доходов населения", – сказал Жумангарин.

С его слов, на фоне замедления инфляции во втором квартале текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 0,7% против 0,1% в первом квартале.

Ранее Серик Жумангарин рассказал о росте частных инвестиций и динамике внешней торговли.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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