Что происходит с реальными доходами казахстанцев на фоне инфляции

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о динамике инфляции и реальных доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что правительство совместно с Национальным банком продолжает реализацию мер по снижению инфляции.

"Благодаря принимаемым мерам инфляция продолжает последовательно замедляться. По итогам сентября текущего года годовая инфляция замедлилась до 9,3% против 9,8% в августе. Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары. В сентябре цены на продовольственные товары в месячном выражении снизились на 0,1%. Сдерживание инфляции является одним из направлений работы правительства по повышению реальных доходов населения", – сказал Жумангарин.

С его слов, на фоне замедления инфляции во втором квартале текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 0,7% против 0,1% в первом квартале.

Ранее Серик Жумангарин рассказал о росте частных инвестиций и динамике внешней торговли.