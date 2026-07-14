Доходы бюджета Казахстана выросли почти на 16%: в правительстве объяснили причину

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о первых результатах налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангрин напомнил, что в прошлом году была проведена масштабная налоговая реформа, направленная на укрепление доходной базы бюджета и обеспечение фискальной устойчивости.

"Уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты. В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета увеличились почти на 16%. Особо хотел бы обратить внимание на динамику поступлений по НДС. Доходы от НДС выросли почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – продолжил он.

Глава МНЭ подчеркнул, что работа находится на постоянном контроле.

"В целях обеспечения роста ВВП в текущем году на уровне не ниже 5% будет продолжена работа по загрузке и обеспечению сырьем отечественных горно-металлургических предприятий, своевременной реализации запланированных инвестиционных проектов, своевременному вводу в эксплуатацию строящихся объектов, в том числе инфраструктурных, а также проведению уборочной кампании в полном объеме с увеличением переработки сельскохозяйственной продукции", – рассказал Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин назвал отрасли, которые обеспечивают основной рост экономики Казахстана, и оценил ситуацию с инвестициями.