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Экономика и бизнес

Доходы бюджета Казахстана выросли почти на 16%: в правительстве объяснили причину

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:19 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о первых результатах налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангрин напомнил, что в прошлом году была проведена масштабная налоговая реформа, направленная на укрепление доходной базы бюджета и обеспечение фискальной устойчивости.

"Уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты. В первом полугодии текущего года доходы государственного бюджета увеличились почти на 16%. Особо хотел бы обратить внимание на динамику поступлений по НДС. Доходы от НДС выросли почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – продолжил он.

Глава МНЭ подчеркнул, что работа находится на постоянном контроле.

"В целях обеспечения роста ВВП в текущем году на уровне не ниже 5% будет продолжена работа по загрузке и обеспечению сырьем отечественных горно-металлургических предприятий, своевременной реализации запланированных инвестиционных проектов, своевременному вводу в эксплуатацию строящихся объектов, в том числе инфраструктурных, а также проведению уборочной кампании в полном объеме с увеличением переработки сельскохозяйственной продукции", – рассказал Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин назвал отрасли, которые обеспечивают основной рост экономики Казахстана, и оценил ситуацию с инвестициями.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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