Девять регионов Казахстана не выполнили план по доходам

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства назвал регионы, в которых не исполнили план по доходам местных бюджетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что доходы местных бюджетов составили 6,9 трлн тенге, план исполнен на 96,1%. По сравнению с прошлым годом доходы МБ выросли на 125,6 млрд тенге, или темп роста составил 102%.

"Общее недопоступление составило 278,3 млрд тенге. План не выполнен в девяти регионах, наибольшие отклонения – в Атырауской, Павлодарской и Мангистауской областях. В этой связи в каждом регионе целесообразно использовать собственный доходный потенциал. Акиматам совместно с органами государственных доходов необходимо сосредоточиться на конкретных мерах, которые обеспечат дополнительные поступления до конца года", – сказал Мади Такиев.

Учитывая изложенное, он попросил премьер-министра Олжаса Бектенова поручить акиматам и администраторам бюджетных программ до конца года принять необходимые меры для своевременного и качественного исполнения бюджета.

Ранее Такиев рассказал об исполнении государственного бюджета за девять месяцев и назвал факторы роста его доходов.