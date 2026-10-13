Сколько денег направили на выплату пенсий и пособий в Казахстане

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал об исполнении расходов бюджета и назвал объем средств, направленных на пенсии, пособия и поддержку регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98%, а объем финансирования составил 26,2 трлн тенге

"По республиканскому бюджету исполнение достигло 99,6%, расходы составили 19,6 трлн тенге. Из них, 5,3 трлн тенге направлено на пенсии и пособия, 4,4 трлн тенге на поддержку регионов, поддержку реального сектора – 2 трлн тенге. При этом, расходы местных бюджетов исполнены на 96,3% или на 11,9 трлн тенге. Неисполнение составляет 458,4 млрд тенге", – заявил Мади Такиев.

При этом Такиев отметил, что в следующем финансовом году трансферты регионам увеличатся на 1,2 трлн тенге.

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Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал об исполнении государственного бюджета за девять месяцев и назвал факторы роста его доходов.