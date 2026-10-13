Доходы госбюджета Казахстана не дотянули до плана

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал об исполнении государственного бюджета за девять месяцев и назвал факторы роста его доходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что за отчетный период обеспечено финансирование социальных обязательств государства.

"Доходы республиканского бюджета близки к плановым показателям. Вместе с тем по доходам и расходам местных бюджетов имеются отклонения от плана. Доходы государственного бюджета без учета трансфертов составили 20,2 трлн тенге, или 98,5% к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 16,3%, или на 2,8 трлн тенге. При этом по сравнению с прошлым годом налоговые поступления выросли на 3 трлн тенге, темп роста составил 130,3%", – продолжил Мади Такиев.

С его слов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы республиканского бюджета увеличились на 2,7 трлн тенге, или почти на 26%.

"Рост поступлений связан с мировыми ценами на экспортные товары, увеличением торговых оборотов и изменениями налоговых ставок. Обороты по реализации товаров, работ и услуг увеличились почти на 14%, или на 19,7 трлн тенге. Одновременно обеспечивался возврат НДС бизнесу: за отчетный период возвращено 811,5 млрд тенге НДС. Таможенные платежи выросли на 706 млрд тенге и составили 3,9 трлн тенге. Товарооборот с третьими странами вырос на 14,3%, импорт из стран ЕАЭС – на 11,5%", – продолжил он.

Он также рассказал, что наряду с расширением внешней торговли растут объемы таможенного транзита.

"За девять месяцев оформлено 1,2 млн транзитных деклараций, на 18% больше, чем годом ранее. Объем товаров составил 19,4 млн тонн, увеличившись на 13%. Через автомобильные пункты пропуска за отчетный период прошло 1,5 млн автотранспортных средств – на 234,4 тыс. авто, или на 19,3%, больше, чем годом ранее. В этой связи нами продолжается работа по развитию пограничной инфраструктуры и упрощению таможенного оформления. Учитывая, что часть прироста доходов обеспечена ценовыми и регуляторными факторами, до конца текущего года акцент будет направлен на расширение налоговой базы и качество администрирования", – заявил Мади Такиев.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин назвал основные факторы, сдерживающие экономику Казахстана, и рассказал, за счет чего сохраняется рост.