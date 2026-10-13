На что направили деньги Специального государственного фонда в Казахстане

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о финансировании инфраструктурных проектов за счет Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что специальный государственный фонд обеспечивает реализацию 501 проекта общей стоимостью 617,7 млрд тенге. По этим проектам завершен 351 объект.

"За счет Фонда инфраструктурного развития выделено финансирование на реализацию 262 проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Наиболее крупные направления: здравоохранение – 41 проект на 344 млрд тенге, водоснабжение и водоотведение – 55 проектов на 283,4 млрд тенге; транспортная инфраструктура – 48 проектов на 369,2 млрд тенге и другие", – сказал Мади Такиев.

Министр отметил, что результатом этой работы для населения должны стать действующие объекты, поэтому профильным государственным органам и акиматам особое внимание необходимо уделить завершению строительства и их готовности к эксплуатации.

Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал об исполнении государственного бюджета за девять месяцев и назвал факторы роста его доходов.