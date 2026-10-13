#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
451.31
504.56
5.36
Экономика и бизнес

На что направили деньги Специального государственного фонда в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:54 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о финансировании инфраструктурных проектов за счет Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что специальный государственный фонд обеспечивает реализацию 501 проекта общей стоимостью 617,7 млрд тенге. По этим проектам завершен 351 объект.

"За счет Фонда инфраструктурного развития выделено финансирование на реализацию 262 проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Наиболее крупные направления: здравоохранение – 41 проект на 344 млрд тенге, водоснабжение и водоотведение – 55 проектов на 283,4 млрд тенге; транспортная инфраструктура – 48 проектов на 369,2 млрд тенге и другие", – сказал Мади Такиев.

Министр отметил, что результатом этой работы для населения должны стать действующие объекты, поэтому профильным государственным органам и акиматам особое внимание необходимо уделить завершению строительства и их готовности к эксплуатации.

Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал об исполнении государственного бюджета за девять месяцев и назвал факторы роста его доходов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
16:47, Сегодня
Сколько денег направили на выплату пенсий и пособий в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
16:32, Сегодня
Доходы госбюджета Казахстана не дотянули до плана
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
14:15, 06 октября 2026
Цифровизация помогла Казахстану сэкономить 200 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Формула-1 возвращается в Африку: в Казахстане тоже планировали ранее построить трассу
17:28, Сегодня
Формула-1 возвращается в Африку: в Казахстане тоже планировали ранее построить трассу
Александр Шевченко в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
17:16, Сегодня
Александр Шевченко за час с небольшим разобрался с главным фаворитом турнира в Китае
Нурали Жаксылык на подписании контракта с &quot;Кайсаром&quot;
16:53, Сегодня
Вингер молодёжной сборной Казахстана Нурали Жаксылык близок к переходу в "Актобе"
Андрей Аршавин отметил игру Нуралы Алипа за &quot;Зенит&quot; в РПЛ
16:36, Сегодня
Андрей Аршавин отметил игру Нуралы Алипа за "Зенит" в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: