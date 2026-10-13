Повысят ли взносы на ОСМС в Казахстане – ответ Минфина

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года рассказал, планируется ли повышение взносов на ОСМС и насколько финансово устойчива система, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, насколько финансово устойчива система ОСМС и планируется ли повышение взносов в ближайшие годы.

"Пока не планируем, но мы постоянно проводим актуальные расчеты. Сегодня мы делаем математические расчеты до 2040 года по устойчивости фонда и по тем вопросам, как фонд может аккумулировать средства от физических лиц, за которых платят юридические лица, юридических лиц, плюс за те категории граждан, за которые платит государство. Вы сами знаете, у нас 14 категорий, за которые государство оплачивает. Сегодня в целом фонд устойчив и пока о повышении ставок речи не идет, но пока делаем актуальные расчеты", – ответил спикер.

На вопрос о возможном расширении пакета услуг ОСМС, в том числе включении стоматологического лечения, Такиев ответил, что пока этот вопрос не рассматривался.

Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал, сколько бюджетных средств удалось сохранить благодаря усилению контроля в сферах здравоохранения и образования.