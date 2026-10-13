#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.45
501.59
5.36
Общество

Повысят ли взносы на ОСМС в Казахстане – ответ Минфина

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 19:32 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года рассказал, планируется ли повышение взносов на ОСМС и насколько финансово устойчива система, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, насколько финансово устойчива система ОСМС и планируется ли повышение взносов в ближайшие годы.

"Пока не планируем, но мы постоянно проводим актуальные расчеты. Сегодня мы делаем математические расчеты до 2040 года по устойчивости фонда и по тем вопросам, как фонд может аккумулировать средства от физических лиц, за которых платят юридические лица, юридических лиц, плюс за те категории граждан, за которые платит государство. Вы сами знаете, у нас 14 категорий, за которые государство оплачивает. Сегодня в целом фонд устойчив и пока о повышении ставок речи не идет, но пока делаем актуальные расчеты", – ответил спикер.

На вопрос о возможном расширении пакета услуг ОСМС, в том числе включении стоматологического лечения, Такиев ответил, что пока этот вопрос не рассматривался.

Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал, сколько бюджетных средств удалось сохранить благодаря усилению контроля в сферах здравоохранения и образования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
20:01, Сегодня
Что должно измениться для пациентов после передачи ФСМС Минфину
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
18:47, Сегодня
Может ли сбой 1С затронуть налоговую отчетность казахстанцев – ответ Минфина
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
17:33, 13 августа 2025
Минфин призвал блогеров в Казахстане внимательнее вести бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
20:05, Сегодня
Стали известны победители первого дня чемпионата Казахстана по конькобежному спорту
Фото: ktf.kz
19:33, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти во второй круг турнира в Португалии
Фото: ATP
19:06, Сегодня
Появился видеообзор матча Бублика и Зверева на турнире серии "Мастерс" в Шанхае
Фото: instagram.com/b.sarsekbayev
18:41, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев высказался о дальнейших перспективах сборной Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: