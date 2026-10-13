Сколько юрлиц получили отказ на включение в Реестр казахстанских товаропроизводителей

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал об основных причинах отклонений заявок на включение юрлиц в Реестр казахстанских товаропроизводителей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, основным барьером, препятствующим предоставлению преференций импортерам и предприятиям с минимальным уровнем переработки, является автоматизированная система цифровой верификации в Реестре.

"Проверка участников проводится по 26 критериям путем анализа данных государственных информационных систем, включая сведения о налоговых отчислениях, численности персонала и фонде оплаты труда, объемах потребления электроэнергии, воды и тепла, а также закупках сырья и комплектующих. На первом этапе работы система автоматически отклонила 1 053 заявки от 183 субъектов, часть из которых ранее имела индустриальные сертификаты", – отметил Налибаев.

На втором этапе было отклонено еще 22 343 заявки по результатам оценки производства, анализа технологических операций, уровня локализации, доли внутристрановой ценности и производственных мощностей оборудования.

"В ходе проверок выявляются случаи несоответствия численности персонала и материально-технической базы заявленным объемам производства, выполнения исключительно простых операций, а также предоставления видеоматериалов, не подтверждающих наличие реального производственного процесса", – объяснил зампремьера.

Ранее мы писали о том, что в стране обновлены правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей.