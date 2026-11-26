Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС) становится одним из ключевых инструментов обновления инфраструктуры Казахстана.

О результатах финансирования в 2026 году, доступных механизмах поддержки и планах на 2027 год рассказал первый заместитель председателя правления АО "НИХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов, сообщает Zakon.kz.

– Нурболат Сергалиевич, национальный проект МЭКС предполагает масштабное обновление энергетической и коммунальной инфраструктуры страны. Какую роль в его реализации выполняет холдинг "Байтерек"?

– Национальный проект требует комплексного подхода к финансированию, поскольку модернизация энергетического и коммунального секторов связана с большими капитальными затратами и длительными сроками реализации. Одна из важных задач холдинга "Байтерек" – координировать работу финансовых институтов, рассматривать поступающие заявки субъектов естественных монополий и содействовать подбору подходящих инструментов финансирования.

К реализации проекта привлекаются отечественные банки, международные финансовые организации и институты развития.

По состоянию на ноябрь 2026 года в рамках второго этапа реализации Национального проекта холдингом "Байтерек" согласовано 426 заявок субъектов естественных монополий (СЕМ) на общую сумму 981,4 млрд тенге. Из них 197 проектов относятся к частным субъектам естественных монополий на сумму 426,1 млрд тенге, еще 229 проектов на 555,3 млрд тенге представлены государственными субъектами естественных монополий.

Для финансирования частных предприятий предусмотрено несколько механизмов. В частности, к проектам подключены Банк развития Казахстана, банки второго уровня и международные финансовые организации. Такой подход позволяет учитывать особенности каждого проекта, его масштаб, сроки окупаемости и финансовые возможности заемщика.

Реализация Национального проекта МЭКС – это не только вопрос привлечения финансирования. За каждым проектом стоят конкретные задачи: повышение надежности энергетических сетей, обновление коммунальных объектов, сокращение износа инфраструктуры, повышение качества и бесперебойности предоставляемых услуг. Сформированный на сегодня портфель проектов и расширение участия банков и международных финансовых организаций создают основу для масштабного обновления энергетического и коммунального секторов страны.

Дальнейшая работа будет направлена на ускорение перехода от согласования заявок к фактическому освоению средств, совершенствование механизмов финансирования и обеспечение доступности долгосрочных инвестиций для предприятий различных форм собственности.

Главная задача – превратить финансовые механизмы в реальные инвестиции, а инвестиции – в современную, надежную и устойчивую инфраструктуру, которая будет служить населению и экономике Казахстана долгие годы.

– Сколько проектов получили поддержку банковского сектора?

– На рассмотрении банков второго уровня находятся проекты на 237,5 млрд тенге. По 77 проектам на сумму 102,5 млрд тенге уже подписаны соглашения о кредитной линии, по еще 79 проектам на 135 млрд тенге продолжается работа по оформлению соответствующих соглашений.

Отдельное направление реализации Национального проекта – привлечение долгосрочного финансирования международных финансовых организаций. В частности, Европейский банк реконструкции и развития уже подписал кредитные соглашения с двумя крупными предприятиями энергетического сектора.

Существенный вклад в финансирование вносит и Банк развития Казахстана, одобривший финансирование 22 проектов трех субъектов естественных монополий на общую сумму 66,5 млрд тенге. Проекты предусматривают модернизацию энергетической инфраструктуры, обновление сетей и внедрение современных систем учета электроэнергии.

В дальнейшем предполагается расширение участия международных финансовых институтов.

Важным направлением Национального проекта остается финансирование государственных субъектов естественных монополий. Основным механизмом здесь выступает выкуп государственных ценных бумаг местных исполнительных органов через Казахстанскую жилищную компанию (КЖК).

В рамках этого механизма акиматами заявлены 134 проекта общей стоимостью 322,5 млрд тенге. Потребность в финансировании на 2026 год составляет 210,2 млрд тенге. На текущий момент фактически выкуплены государственные ценные бумаги на сумму 202,6 млрд тенге, что соответствует 96% годового плана финансирования.

Проекты охватывают два ключевых направления: теплоснабжение, электроснабжение, а также водоснабжение и водоотведение. В частности, на модернизацию объектов теплоснабжения и электроснабжения приходится ориентировочно 109,1 млрд тенге, водоснабжения и водоотведения – 101,1 млрд тенге.

При этом потребность государственных предприятий в финансировании на 2027-2029 годы оценивается в 345,1 млрд тенге. Это подтверждает необходимость дальнейшего расширения доступных финансовых инструментов.

– Какие изменения сегодня необходимы, чтобы банки активнее участвовали в финансировании долгосрочных инфраструктурных проектов и такие инвестиции были для них экономически привлекательными?

– Одним из ключевых условий успешной реализации инфраструктурных проектов является создание понятных и предсказуемых условий кредитования. Особенность таких проектов заключается в длительных сроках реализации, значительных первоначальных затратах и постепенном формировании доходов за счет тарифной выручки.

В этой связи совместно с банковским сектором и государственными органами прорабатываются изменения в нормативные документы, регулирующие кредитование инфраструктурных проектов. В частности, предлагается усовершенствовать подходы к оценке рисков долгосрочных инвестиционных займов. Предлагаемые изменения позволят учитывать особенности инвестиционной стадии проектов, когда предприятие еще не получает полноценную выручку, а также не рассматривать временные задержки поступлений от дебиторов и субсидий как автоматический признак ухудшения финансового состояния заемщика.

Отдельное внимание уделяется возможности учета будущих тарифных поступлений субъектов естественных монополий при оценке кредитных рисков. Это особенно важно для предприятий, чья способность обслуживать долг напрямую зависит от утвержденных тарифов и стабильности денежных потоков.

– Вы также планируете изменить механизм субсидирования процентных ставок по кредитам субъектов естественных монополий?

– Да, в настоящее время подготовлен проект изменений в Правила субсидирования, предусматривающий упрощение процедур и устранение ряда правовых и технических ограничений.

Одно из предлагаемых нововведений – предоставление Казахстанской жилищной компании возможности принимать решение о субсидировании до получения экспертизы проектно-сметной документации при условии ее последующего представления в течение трех месяцев. Это позволит сократить время между подачей заявки и принятием кредитного решения.

Кроме того, уточняется порядок кредитования через международные финансовые организации по плавающей ставке с применением индекса TONIA плюс не более 4%. Предлагаемые изменения также предусматривают оптимизацию перечня документов и возможность возмещения ранее понесенных расходов.

Таким образом, совершенствование механизма субсидирования должно сделать финансирование более гибким и ускорить запуск проектов в рамках Национального проекта МЭКС.

19 октября 2026 года управляющий директор Холдинга "Байтерек" по международному сотрудничеству Сакен Олжабаев рассказал о работе по привлечению частных инвесторов в Казахстан.