Ввести новое требование к строящимся ЖК предложили в Курултае

Депутат Курултая Арман Ақылбай 7 октября 2026 года в своем депзапросе предложил учитывать потребности пожилых людей при строительстве домов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане при проектировании многоквартирных жилых комплексов предусматривается обязательное наличие детских и спортивных площадок, а также общественных пространств.

"Однако специальные места или пространства для пожилых людей в эти требования не включены. В связи с этим предлагаем внести в законодательство новую норму: при проектировании многоквартирных жилых комплексов необходимо предусматривать комфортное пространство для представителей старшего поколения, где пожилые люди смогут отдыхать, общаться друг с другом и активно участвовать в общественной жизни", – сказал Ақылбай.

Он считает, что площадь такого пространства должна составлять 0,8 квадратного метра в расчете на одну квартиру.

"Это помещение не должно использоваться в коммерческих целях. Оно также не должно в дальнейшем продаваться или использоваться для других целей. Главное – его первоначальный статус как объекта общественного назначения должен сохраняться постоянно. В дальнейшем это пространство должно быть также приспособлено для приема граждан специалистами в сфере медицинских и социальных услуг. Поэтому мы предлагаем правительству разработать конкретный межведомственный проект по созданию единой системы долгосрочного ухода. (...) Мы исходим из того, что с наступлением старости человек не должен оставаться за пределами внимания государства и общества. Каждый пожилой человек является полноценным гражданином нашей страны", – добавил депутат.

Ранее депутат Даурен Ахметжаев потребовал внести поправки в Налоговый кодекс.