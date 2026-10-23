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Экономика и бизнес

Могут ли повысить базовую ставку в конце 2026 года

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:26 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, есть ли риски, которые могут привести вновь к повышению базовой ставки в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на реализуемую в стране тарифную политику и сезонный рост цен на продукты. В этой связи они поинтересовались, не приведут ли эти факторы к необходимости ужесточить денежно-кредитную политику страны в декабре 2026 года для сдерживания инфляции.

"В прошлом году правительство сказало: "Замораживаем тарифы на полгода". На самом деле там произошла даже не заморозка, а откаты тарифов в минус. И, соответственно, эта минусовая низкая база сентября, октября, ноября, декабря создавала эффект низкой базы. То есть любое поднятие тарифов дает отрицательный, скажем, статистический инфляционный эффект. Поэтому мы это четко понимаем, и на него базовая ставка реагировать не хочет. Мы адекватно воспринимаем здесь причинно-следственную связь и не будем реагировать", – ответил Тимур Сулейменов.

При этом, по его словам, Нацбанк будет следить за другими компонентами, в том числе за ценами на продукты питания.

"Мы видим, понимаем сезонность. Безусловно, октябрь, особенно ноябрь-декабрь, такие инфляциогенные, скажем, месяцы. Это отопительный сезон, где-то праздничный, спрос на доллары обычно растет, потому что крупные проекты закрываются к концу года, закрываются валютные контракты и прочее. Поэтому, конечно, мы будем отслеживать все факторы, которые складываются в экономике. Следующее движение по ставке мы увидим в начале следующего года", – добавил глава Нацбанка.

Однако он не видит факторов, которые могут до конца года "каким-то значимым образом изменить ситуацию по монетарной инфляции и базовой инфляции", и поэтому до конца года, по словам Тимура Сулейменова, не стоит ожидать изменения базовой ставки ни в сторону снижения, ни в сторону повышения.

Ранее глава Национального банка объяснил рост предложения долларов на валютном рынке Казахстана.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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