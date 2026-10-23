Могут ли повысить базовую ставку в конце 2026 года

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, есть ли риски, которые могут привести вновь к повышению базовой ставки в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на реализуемую в стране тарифную политику и сезонный рост цен на продукты. В этой связи они поинтересовались, не приведут ли эти факторы к необходимости ужесточить денежно-кредитную политику страны в декабре 2026 года для сдерживания инфляции.

"В прошлом году правительство сказало: "Замораживаем тарифы на полгода". На самом деле там произошла даже не заморозка, а откаты тарифов в минус. И, соответственно, эта минусовая низкая база сентября, октября, ноября, декабря создавала эффект низкой базы. То есть любое поднятие тарифов дает отрицательный, скажем, статистический инфляционный эффект. Поэтому мы это четко понимаем, и на него базовая ставка реагировать не хочет. Мы адекватно воспринимаем здесь причинно-следственную связь и не будем реагировать", – ответил Тимур Сулейменов.

При этом, по его словам, Нацбанк будет следить за другими компонентами, в том числе за ценами на продукты питания.

"Мы видим, понимаем сезонность. Безусловно, октябрь, особенно ноябрь-декабрь, такие инфляциогенные, скажем, месяцы. Это отопительный сезон, где-то праздничный, спрос на доллары обычно растет, потому что крупные проекты закрываются к концу года, закрываются валютные контракты и прочее. Поэтому, конечно, мы будем отслеживать все факторы, которые складываются в экономике. Следующее движение по ставке мы увидим в начале следующего года", – добавил глава Нацбанка.

Однако он не видит факторов, которые могут до конца года "каким-то значимым образом изменить ситуацию по монетарной инфляции и базовой инфляции", и поэтому до конца года, по словам Тимура Сулейменова, не стоит ожидать изменения базовой ставки ни в сторону снижения, ни в сторону повышения.

Ранее глава Национального банка объяснил рост предложения долларов на валютном рынке Казахстана.