Почему долларов стало больше на валютном рынке Казахстана, объяснил глава Нацбанка

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Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года объяснил рост предложения долларов на валютном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что основной фактор – рост цен на нефть. "В прошлом году цена была в районе 60, ниже 65, сейчас у нас за 100 (долларов за баррель – Прим. ред.). То есть на 70-80% у нас повысилась цена на нефть, и, соответственно, то, что предлагают наши экспортеры нефтяники, соответственно, значительную часть этой экспортной выручки продают на рынке. То есть долларов просто физически стало больше. По меди, по металлам цены выросли тоже от 11 до 14-15%. Вообще в целом экспортная выручка у нас увеличилась на 27%. Значит, и экспортная валютная выручка увеличилась тоже на значимую, не на ту же самую величину, но на значимую величину. Соответственно, больше долларов поступает на рынок. Именно это и происходит", – добавил он. Влияют на ситуацию, по его словам, и резиденты, а также привлекаемые квазигосударственным сектором валютные займы из-за рубежа. "Частники привлекались, банки привлекались, то есть они занимают в долларах, а инвестируют проекты в тенге. Соответственно, чтобы конвертировать в тенге, они это продают на рынке, соответственно, это увеличивает предложение на валютные рынки и, таким образом, снижает стоимость долларов. Поэтому какого-либо непонятного источника появления доллара – я знаком с этой публикацией, читал в целом, она неплохая, за исключением вот этой какой-то теории заговора о неком объеме непонятно откуда происходящего доллара. Вот три основных источника, они абсолютно понятные, их нужно просто сесть проанализировать. Курс очень хороший, рыночный", – резюмировал глава Нацбанка. Ранее председатель Национального банка объяснил решение по дальнейшему снижению базовой ставки.

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