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Политика

Новые возможности для расследования преступлений: Токаев подписал закон

Новые возможности для расследования преступлений: Токаев подписал закон, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 20:06 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в сообщении.

По словам генпрокурора Галымжана Койгелдиева, документ подписан 20 апреля 1959 года в Страсбурге. Он отметил, что Конвенция направлена на урегулирование отношений между компетентными органами государств – участников Конвенции по вопросам получения и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Присоединение к Конвенции позволит Казахстану получать доказательства по уголовным делам, находящимся в производстве казахстанских правоохранительных органов, и возвращать в страну выведенные за рубеж активы, добытые незаконным путем. Это повысит оперативность и эффективность расследования уголовных дел, в том числе связанных с транснациональной преступностью.

Ранее в заключении было сказано, что в соответствии с Конвенцией ее участники обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в ней условий предоставлять друг другу правовую помощь по уголовным делам.

Законопроект предусматривает ратификацию Республикой Казахстан Конвенции со следующими шестью оговорками и заявлениями:

  • право исполнять запросы о розыске или наложении ареста на имущество только при уголовной наказуемости деяния в обеих сторонах, а также при соответствии казахстанскому законодательству;
  • передачи поручения о вручении повестки о явке лица не менее чем за 50 дней до установленной даты явки лица.

Центральными органами, уполномоченными на направление и получение запросов о правовой помощи, определены Верховный суд Республики Казахстан – в отношении запросов о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве судов; и Генеральная прокуратура Республики Казахстан – в отношении всех других запросов о правовой помощи по уголовным делам.

Ожидается, что реализация Конвенции повысит эффективность сотрудничества Республики Казахстан с государствами – участниками Конвенции в борьбе с преступностью.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит новые возможности для расследования транснациональных преступлений.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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