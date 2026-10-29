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Экономика и бизнес

Для среднего бизнеса в Казахстане разработают отдельный план развития

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:29 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, какие новые меры поддержки готовят для среднего бизнеса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что для стимулирования укрупнения предпринимателей будет разработан План по развитию среднего бизнеса.

"В документе будут отражены механизмы долгосрочного финансирования, технологической модернизации, ослабления административного давления на бизнес. Совместно с депутатами Курултая будет рассмотрен вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проведение проверок и профилактического контроля субъектов микро- и малого предпринимательства. В рамках построения народной цифровой экономики меры государственной поддержки предпринимательства будут объединены с возможностями цифровых сервисов, включая маркетплейсы, банки и логистику", – заявил Амрин.

По его словам, также будут использоваться современные технологии искусственного интеллекта в управлении критическими экономическими зависимостями, разработке сценарных анализов.

Днем ранее, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Президент поручил разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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