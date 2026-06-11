Комплексный план повышения доходов населения до 2029 года принят в Казахстане

В Казахстане актуализировали Комплексный план повышения доходов населения на 2026-2029 годы. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, документ включает 59 мероприятий по шести направлениям и нацелен на повышение благосостояния граждан, создание качественных рабочих мест и рост реальных доходов населения.

"Новый план пришел на смену программе, реализуемой с 2022 года, и учитывает как текущие вызовы экономики, так и долгосрочные задачи по развитию человеческого капитала и повышению качества жизни казахстанцев. Для усиления механизма достижения региональных целевых показателей акиматы разработали региональные программы повышения доходов населения", – сообщил Азамат Амрин.

По его словам, среди мероприятий – повышение заработной платы, снижение инфляции и рост реальных доходов, развитие человеческого капитала и повышение занятости, создание качественных рабочих мест, налоговые и социальные меры, а также снижение долговой нагрузки и улучшение финансовой активности населения.

Основной целью документа является повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан, активизация вовлечения частного сектора в социально-экономическое развитие страны, а также обеспечение социальной стабильности и формирование инклюзивной модели экономического роста.