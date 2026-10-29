Изменения в Налоговый кодекс: в правительстве рассказали о ходе работы

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, на каком этапе находится подготовка изменений в Налоговый кодекс и что уже удалось сделать для исполнения поручений главы государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в части совершенствования налогового законодательства с начала текущего года ведется работа в рамках Проектного офиса.

"На сегодня с учетом предложений представителей бизнес-сообщества разработан пакет точечных изменений в Налоговый кодекс. Вопрос введения повышенной ставки для обладателей крупных состояний будет рассмотрен с учетом анализа международной практики. Будет выработан подход, наиболее адаптированный к условиям Казахстана", – сказал спикер.

Амрин также сообщил, что для реализации масштабных инфраструктурных проектов, о которых говорил президент в своем Послании, создан Фонд инфраструктурного развития.

"Подготовлены поправки в Бюджетный кодекс, определяющие правовые основы деятельности Фонда, порядок финансирования проектов, а также механизмы казначейского сопровождения и контроля за целевым использованием средств. Для предотвращения необоснованных и неэффективных расходов будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта", – продолжил он.

Днем ранее, 28 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству пересмотреть отдельные нормы нового Налогового кодекса, которые создают трудности для бизнеса.