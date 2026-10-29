В Казахстане запустят шесть мясных кластеров и построят первую крупную скотную биржу

Фото: Zakon.kz

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал о новых проектах по увеличению производства мяса и молока в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что по поручению главы государства продолжается строительство современных молочно-товарных ферм в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. "До конца текущего года планируется обеспечить выход введенных ферм на 70% проектной мощности, а в следующем году – на полную мощность. В их числе 71 ферма мощностью 462 тыс. тонн. На следующий год сформирован пул из 21 молочно-товарной фермы совокупной мощностью 228 тыс. тонн. Для увеличения производства мяса ведется работа по запуску шести мясных кластеров с полным циклом производства, а также строительство первой крупной специализированной скотной биржи в Туркестанской области", – озвучил Айдарбек Сапаров. Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, какие суммы планируется направить на развитие агропромышленного комплекса Казахстана и на что потратят средства.

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