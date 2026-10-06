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Общество

Разработать единую национальную цифровую экосистему поручено Минсельхозу

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:31 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в цифровизации сельского хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, существующая в агропромышленном комплексе разрозненность данных пока не позволяет видеть целостную картину – от состояния земель и производства до господдержки и реализации продукции.

"Министерству сельского хозяйства необходимо форсировать разработку единой национальной цифровой экосистемы, где все ключевые процессы и данные будут связаны между собой. Мы должны перейти от разрозненного отраслевого администрирования к управлению сельским хозяйством на основе данных. В конечном итоге государство должно в режиме реального времени понимать, что, где и в каком объеме производится, а меры господдержки – предоставляться адресно, прозрачно и исходя из фактических данных", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что это и должно стать основой для роста производительности.

"Министерству сельского хозяйства в месячный срок определить конкретные меры господдержки, которые в первоочередном порядке будут переведены на проактивный формат с использованием данных цифрового профиля хозяйств", – добавил Бектенов.

Ранее премьер дал оценку цифровой трансформации отечественной промышленности.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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