Разработать единую национальную цифровую экосистему поручено Минсельхозу

Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в цифровизации сельского хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, существующая в агропромышленном комплексе разрозненность данных пока не позволяет видеть целостную картину – от состояния земель и производства до господдержки и реализации продукции.

"Министерству сельского хозяйства необходимо форсировать разработку единой национальной цифровой экосистемы, где все ключевые процессы и данные будут связаны между собой. Мы должны перейти от разрозненного отраслевого администрирования к управлению сельским хозяйством на основе данных. В конечном итоге государство должно в режиме реального времени понимать, что, где и в каком объеме производится, а меры господдержки – предоставляться адресно, прозрачно и исходя из фактических данных", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что это и должно стать основой для роста производительности.

"Министерству сельского хозяйства в месячный срок определить конкретные меры господдержки, которые в первоочередном порядке будут переведены на проактивный формат с использованием данных цифрового профиля хозяйств", – добавил Бектенов.

Ранее премьер дал оценку цифровой трансформации отечественной промышленности.