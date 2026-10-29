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Экономика и бизнес

Доступ к финансированию и кооперация с компаниями: как в Казахстане поддержат средний бизнес

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:39 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства поручил взять под контроль поддержку среднего бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер считает, что для этого необходимо разработать отдельный план.

"Поручаю Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными сторонами до конца обеспечить разработку плана развития среднего бизнеса. Он должен предусматривать конкретные меры по стимулированию перехода малого бизнеса в категорию среднего, расширению доступа предприятий к долгосрочному финансированию, в том числе за счет привлечения частных инвестиций", – сказал премьер.

Также, по его словам, важно предусмотреть меры по технологическому обновлению производственных мощностей и повышению производительности труда.

"Кроме того, следует предусмотреть механизмы развития кооперации средних предприятий с крупными компаниями, расширения их участия в производственных цепочках и обеспечения устойчивого сбыта выпускаемой продукции", – добавил Бектенов.

Ранее премьер озвучил ряд поручений по сдерживанию инфляции в стране.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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