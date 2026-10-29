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Экономика и бизнес

Мораторий на проверки бизнеса: кабмин внесет предложение в ближайшие две недели

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучил поручения в сфере снижения нагрузки на бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из основных поручений касается введения моратория на проверки бизнеса.

"Министерству нацэкономики совместно с Нацпалатой "Атамекен", бизнес-омбудсменом и депутатcким корпусом обсудить вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория по примеру прежнего опыта на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Наша цель – минимизировать административную нагрузку на предпринимателей и исключить избыточное вмешательство в их деятельность", – сказал Бектенов.

Он поручил внести соответствующие предложения в правительство в двухнедельный срок.

"В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за капитал необходимо кардинально пересмотреть сложившиеся механизмы привлечения инвестиций, исключить дублирование полномочий и обеспечить оперативное принятие решений. Поручаю министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с холдингом "Байтерек" в десятидневный срок внести согласованные предложения по формированию целостной системы управления инвестиционными процессами. Министерству нацэкономики определить ответственный центр принятия решений, четко разграничить функции всех участников инвестиционного процесса и обеспечить централизованную координацию работы с инвесторами", – добавил премьер.

Ранее Токаев предложил обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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