Мораторий на проверки бизнеса: кабмин внесет предложение в ближайшие две недели

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучил поручения в сфере снижения нагрузки на бизнес, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из основных поручений касается введения моратория на проверки бизнеса. "Министерству нацэкономики совместно с Нацпалатой "Атамекен", бизнес-омбудсменом и депутатcким корпусом обсудить вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория по примеру прежнего опыта на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Наша цель – минимизировать административную нагрузку на предпринимателей и исключить избыточное вмешательство в их деятельность", – сказал Бектенов. Он поручил внести соответствующие предложения в правительство в двухнедельный срок. "В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за капитал необходимо кардинально пересмотреть сложившиеся механизмы привлечения инвестиций, исключить дублирование полномочий и обеспечить оперативное принятие решений. Поручаю министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с холдингом "Байтерек" в десятидневный срок внести согласованные предложения по формированию целостной системы управления инвестиционными процессами. Министерству нацэкономики определить ответственный центр принятия решений, четко разграничить функции всех участников инвестиционного процесса и обеспечить централизованную координацию работы с инвесторами", – добавил премьер. Ранее Токаев предложил обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ.

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