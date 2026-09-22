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Общество

Контроль средней скорости расширят на трассах Казахстана

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:52 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 22 сентября 2026 года на заседании правительства поручил расширить сеть контроля средней скорости на ключевых автодорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, именно на загородные трассы приходится основное количество тяжких аварий.

"Большинство автодорог построены по старым стандартам. Они двухполосные с шириной порядка 7 метров. На многих участках не обеспечена надлежащая дорожная инфраструктура. Водители жалуются на дефекты дорог, плохое освещение и проблемы с навигацией, что значительно влияет на уровень безопасности", – сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что выявленные дефекты устраняются недостаточными темпами, а ремонтные работы проводятся не оперативно, в связи с чем премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по совершенствованию имеющейся дорожно-транспортной инфраструктуры загородных трасс.

"Надо усилить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте дорог. Кроме того, следует расширить сеть контроля средней скорости на ключевых автодорогах, а также масштабирование установки лазерных систем визуального ориентирования", – заявил Бектенов.

МВД также поручено увеличить охват патрулирования наиболее опасных участков загородных трасс.

"Казавтожолу", "Казгидромету", акиматам, министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и транспорта обеспечить готовность соответствующей техники и оборудования, пункты обогрева к зимнему периоду на автодорогах страны. Министерству искусственного интеллекта требуется ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог. Наряду с этим еще одной проблемой загородных трасс остается наезд на животных. С начала года зарегистрировано более 200 таких случаев. Поручаю акиматам усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог", – озвучил он.

Бектенов также отметил, что министерствам транспорта и внутренних дел необходимо рассмотреть возможность применения опыта Павлодарской области, где вдоль дорог установлены оградительные сетки.

Ранее Олжас Бектенов поручил ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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