Контроль средней скорости расширят на трассах Казахстана
По словам главы правительства, именно на загородные трассы приходится основное количество тяжких аварий.
"Большинство автодорог построены по старым стандартам. Они двухполосные с шириной порядка 7 метров. На многих участках не обеспечена надлежащая дорожная инфраструктура. Водители жалуются на дефекты дорог, плохое освещение и проблемы с навигацией, что значительно влияет на уровень безопасности", – сказал Олжас Бектенов.
Он отметил, что выявленные дефекты устраняются недостаточными темпами, а ремонтные работы проводятся не оперативно, в связи с чем премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по совершенствованию имеющейся дорожно-транспортной инфраструктуры загородных трасс.
"Надо усилить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте дорог. Кроме того, следует расширить сеть контроля средней скорости на ключевых автодорогах, а также масштабирование установки лазерных систем визуального ориентирования", – заявил Бектенов.
МВД также поручено увеличить охват патрулирования наиболее опасных участков загородных трасс.
"Казавтожолу", "Казгидромету", акиматам, министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и транспорта обеспечить готовность соответствующей техники и оборудования, пункты обогрева к зимнему периоду на автодорогах страны. Министерству искусственного интеллекта требуется ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог. Наряду с этим еще одной проблемой загородных трасс остается наезд на животных. С начала года зарегистрировано более 200 таких случаев. Поручаю акиматам усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог", – озвучил он.
Бектенов также отметил, что министерствам транспорта и внутренних дел необходимо рассмотреть возможность применения опыта Павлодарской области, где вдоль дорог установлены оградительные сетки.
Ранее Олжас Бектенов поручил ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД.