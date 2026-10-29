Филиалы Национального центра детской реабилитации планируют построить в регионах Казахстана
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Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства поручил обеспечить своевременное строительство 70 объектов здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.
Среди них 8 перинатальных центров и 9 многопрофильных детских больниц.
"Кроме того, для обеспечения детей комплексной медико-реабилитационной помощью поручаю проработать вопрос строительства новых типовых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации. При этом развитие инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности самой системы оказания медицинской помощи, прежде всего первичного звена", – сказал Бектенов.
Также премьер поручил модернизировать систему первичной медико-социальной помощи с акцентом на профилактику и раннее выявление заболеваний.
"Необходимо расширить полномочия врачей общей практики в части принятия клинических решений, самостоятельного назначения диагностических исследований. Министерствам здравоохранения и финансов предусмотреть в проекте трехлетнего бюджета расходы на повышение заработной платы участковых врачей и медицинского персонала до 40% с 1 января следующего года", – добавил Бектенов.
Ранее глава кабмина дал поручение по увеличению МЗП.
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