Жумангарин объяснил, почему казахстанцы стали закрывать ИП

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства объяснил причины закрытия ИП в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что налоговая реформа стала ключевым фактором укрепления доходной базы бюджета, обеспечив существенный прирост поступлений даже в условиях текущих вызовов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой фискальной результативности принятых мер и повышении устойчивости государственных финансов.

"По итогам девяти месяцев текущего года налоговые поступления в государственный бюджет составили 19,3 трлн тенге, увеличившись на 3 трлн тенге, или 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал НДС, поступления по которому выросли на 37,3%, в том числе по товарам внутреннего производства – на 54,1%, по импорту – на 23,9%. Предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям", – сказал Серик Жумангарин.

По его словам, также наблюдается структурная перестройка бизнеса, и общее количество субъектов предпринимательства с учетом самозанятых увеличилось на 32,5%, достигнув 3,2 млн.

"Количество предпринимателей, работающих на общеустановленном режиме – плательщиков НДС выросло на 28%. Созданы условия для выхода граждан из теневой экономики. В режиме самозанятых зарегистрировано 981 тыс. человек, из которых 807 тыс. впервые встали на налоговый учет. За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 277 тыс. новых субъектов предпринимательства, в том числе 34,7 тыс. юридических лиц и 242,3 тыс. ИП. За аналогичный период сняты с учета 19,7 тыс. юридических лиц и 356 тыс. ИП. При этом прекращение регистрации ИП не означает фактическое прекращение экономической деятельности. Из 356 тыс. закрывшихся ИП 42,6% не имели доходов в 2025 году, а 20,8% перешли на режим самозанятых, продолжив свою деятельность", – сообщил Серик Жумангарин.

Он считает, что таким образом происходит оздоровление структуры бизнеса и переход предпринимателей к более подходящим налоговым режимам.

Ранее Серик Жумангарин назвал основные факторы, сдерживающие экономику Казахстана, и рассказал, за счет чего сохраняется рост.