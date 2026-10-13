#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Экономика и бизнес

Жумангарин объяснил, почему казахстанцы стали закрывать ИП

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:12 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин 13 октября 2026 года на заседании правительства объяснил причины закрытия ИП в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что налоговая реформа стала ключевым фактором укрепления доходной базы бюджета, обеспечив существенный прирост поступлений даже в условиях текущих вызовов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой фискальной результативности принятых мер и повышении устойчивости государственных финансов.

"По итогам девяти месяцев текущего года налоговые поступления в государственный бюджет составили 19,3 трлн тенге, увеличившись на 3 трлн тенге, или 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал НДС, поступления по которому выросли на 37,3%, в том числе по товарам внутреннего производства – на 54,1%, по импорту – на 23,9%. Предпринимательская деятельность в стране сохраняет положительную динамику и демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним экономическим изменениям", – сказал Серик Жумангарин.

По его словам, также наблюдается структурная перестройка бизнеса, и общее количество субъектов предпринимательства с учетом самозанятых увеличилось на 32,5%, достигнув 3,2 млн.

"Количество предпринимателей, работающих на общеустановленном режиме – плательщиков НДС выросло на 28%. Созданы условия для выхода граждан из теневой экономики. В режиме самозанятых зарегистрировано 981 тыс. человек, из которых 807 тыс. впервые встали на налоговый учет. За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 277 тыс. новых субъектов предпринимательства, в том числе 34,7 тыс. юридических лиц и 242,3 тыс. ИП. За аналогичный период сняты с учета 19,7 тыс. юридических лиц и 356 тыс. ИП. При этом прекращение регистрации ИП не означает фактическое прекращение экономической деятельности. Из 356 тыс. закрывшихся ИП 42,6% не имели доходов в 2025 году, а 20,8% перешли на режим самозанятых, продолжив свою деятельность", – сообщил Серик Жумангарин.

Он считает, что таким образом происходит оздоровление структуры бизнеса и переход предпринимателей к более подходящим налоговым режимам.

Ранее Серик Жумангарин назвал основные факторы, сдерживающие экономику Казахстана, и рассказал, за счет чего сохраняется рост.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Серик Жумангарин
10:43, 13 мая 2026
Почему малый бизнес не уйдет в Кыргызстан, объяснил Жумангарин
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
14:24, 14 июля 2026
Реальные доходы казахстанцев перестали снижаться – Жумангарин
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
12:12, 23 сентября 2026
Почему Казахстан часто прибегает к международным займам, объяснил Жумангарин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Президент World Tennis Дэвид Хаггерти и Ербол Мырзабосынов на награждении
15:59, Сегодня
Президенту World Tennis Дэвиду Хаггерти вручили орден "Достық" II степени
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Сегодня
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Сегодня
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: