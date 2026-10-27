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Общество

Восемь месторождений лечебных грязей разрабатывают в Казахстане

Грязе-селевой поток, грязь, сель, потоп, оползень, селевой поток, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 14:58 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по расширению сети лечебных санаториев в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно информации, что по состоянию на 1 января 2026 года на государственном учете находятся 78 месторождений подземных минеральных вод с суммарными запасами 64,6 тыс. кубометров в сутки. Из них эксплуатируются 47 месторождений.

"Кроме того, разрабатываются восемь месторождений лечебных грязей с запасами 456,3 тыс. кубометров. Крупнейшие из них – Тузколь в Алматинской области, озеро Карасор в Карагандинской области и озеро Мойылды в Павлодарской области", – говорится в ответе Серика Жумангарина.

Он отметил, что использование подземных минеральных вод осуществляется в рамках права недропользования, а научное подтверждение их лечебных свойств обеспечивается бальнеологическими заключениями научных центров курортологии.

Кроме того, по словам Жумангарина, порядок выдачи бальнеологических и медицинских заключений на природные лечебные ресурсы дополнительно урегулирован в законопроекте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане законодательно усилят контроль за санаториями и курортными зонами.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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