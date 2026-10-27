Восемь месторождений лечебных грязей разрабатывают в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по расширению сети лечебных санаториев в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно информации, что по состоянию на 1 января 2026 года на государственном учете находятся 78 месторождений подземных минеральных вод с суммарными запасами 64,6 тыс. кубометров в сутки. Из них эксплуатируются 47 месторождений.

"Кроме того, разрабатываются восемь месторождений лечебных грязей с запасами 456,3 тыс. кубометров. Крупнейшие из них – Тузколь в Алматинской области, озеро Карасор в Карагандинской области и озеро Мойылды в Павлодарской области", – говорится в ответе Серика Жумангарина.

Он отметил, что использование подземных минеральных вод осуществляется в рамках права недропользования, а научное подтверждение их лечебных свойств обеспечивается бальнеологическими заключениями научных центров курортологии.

Кроме того, по словам Жумангарина, порядок выдачи бальнеологических и медицинских заключений на природные лечебные ресурсы дополнительно урегулирован в законопроекте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане законодательно усилят контроль за санаториями и курортными зонами.