В некоторые законы будут внесены поправки – Серик Жумангарин
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 3 ноября 2026 года рассказал о планах внести поправки в некоторые законы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Серик Жумангарин сообщил, что поправки будут внесены на рассмотрение депутатов до конца текущего года.
"В Курултай будут внесены проект закона "О рынке капитала", а также пакет точечных изменений в налоговое законодательство, сформированный с учетом предложений бизнеса. В 2027 году нормативно-правовую базу пополнит указ о единой Стратегии развития финансового рынка с укреплением партнерства между Казахстанской фондовой биржей, Международным финансовым центром "Астана" и юрисдикцией Alatau City", – добавил глава МНЭ.
Завершающим этапом комплексной модернизации финансовой системы станет полная цифровизация системы госказначейства.
Ранее Серик Жумангарин рассказал, каких изменений ждать казахстанским госслужащим.
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