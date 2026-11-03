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Экономика и бизнес

В некоторые законы будут внесены поправки – Серик Жумангарин

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 3 ноября 2026 года рассказал о планах внести поправки в некоторые законы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что поправки будут внесены на рассмотрение депутатов до конца текущего года.

"В Курултай будут внесены проект закона "О рынке капитала", а также пакет точечных изменений в налоговое законодательство, сформированный с учетом предложений бизнеса. В 2027 году нормативно-правовую базу пополнит указ о единой Стратегии развития финансового рынка с укреплением партнерства между Казахстанской фондовой биржей, Международным финансовым центром "Астана" и юрисдикцией Alatau City", – добавил глава МНЭ.

Завершающим этапом комплексной модернизации финансовой системы станет полная цифровизация системы госказначейства.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, каких изменений ждать казахстанским госслужащим.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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