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Экономика и бизнес

Поправки в Налоговый кодекс Казахстана готовят к внесению в Курултай – названы сроки

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 13:49 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах правительства 3 ноября 2026 года рассказал, когда в Курултай внесут законопроект с поправками в Налоговый кодекс Казахстана и какие изменения планируется обсудить, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Азамата Амрина, законопроект уже разработан и в настоящее время находится на согласовании.

"Предполагается, что до конца ноября его внесут на рассмотрение Парламента. Документ включает три блока поправок. Первый связан с реализацией двух указов главы государства, касающихся цифровизации и миграции. Остальные изменения подготовлены во исполнение поручений премьер-министра и проектного офиса", – озвучил первый вице-министр нацэкономики.

Журналисты уточнили, предусматривают ли готовящиеся поправки в Налоговый кодекс упрощение порядка применения налоговых вычетов по операциям между юридическими лицами (B2B), а также изменения в налогообложении магазинов у дома.

В ответ Азамат Амрин отметил, что эти вопросы остаются на повестке дня и будут обсуждаться. Он пояснил, что соответствующая работа уже активно ведется совместно с Национальной палатой предпринимателей (НПП). Также он предположил, что к моменту внесения законопроекта в Курултай по этим вопросам выскажется заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

28 ноября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству пересмотреть отдельные нормы нового Налогового кодекса, которые создают трудности для бизнеса.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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