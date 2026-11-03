Поправки в Налоговый кодекс Казахстана готовят к внесению в Курултай – названы сроки
По словам Азамата Амрина, законопроект уже разработан и в настоящее время находится на согласовании.
"Предполагается, что до конца ноября его внесут на рассмотрение Парламента. Документ включает три блока поправок. Первый связан с реализацией двух указов главы государства, касающихся цифровизации и миграции. Остальные изменения подготовлены во исполнение поручений премьер-министра и проектного офиса", – озвучил первый вице-министр нацэкономики.
Журналисты уточнили, предусматривают ли готовящиеся поправки в Налоговый кодекс упрощение порядка применения налоговых вычетов по операциям между юридическими лицами (B2B), а также изменения в налогообложении магазинов у дома.
В ответ Азамат Амрин отметил, что эти вопросы остаются на повестке дня и будут обсуждаться. Он пояснил, что соответствующая работа уже активно ведется совместно с Национальной палатой предпринимателей (НПП). Также он предположил, что к моменту внесения законопроекта в Курултай по этим вопросам выскажется заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
28 ноября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана поручил правительству пересмотреть отдельные нормы нового Налогового кодекса, которые создают трудности для бизнеса.