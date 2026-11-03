Как в Казахстане намерены повысить доходы населения

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве 3 ноября 2026 года рассказал, за счет каких мер планируется повысить доходы казахстанцев и укрепить их покупательную способность, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, предусмотрены ли в Общенациональном плане конкретные меры по повышению доходов населения и за счет каких механизмов планируется обеспечить рост покупательной способности казахстанцев.

"Да, безусловно, (реализация поручения главы государства. – Прим. ред.) "большая стройка". В настоящее время проводятся расчеты и экономическая экспертиза проектов, в рамках которых определяется количество рабочих мест, которые будут созданы в результате их реализации. Второе направление – снижение инфляции. Сейчас наблюдается тенденция к замедлению ее темпов, и работа в этом направлении будет продолжена", – озвучил Азамат Амрин.

По его словам, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в рамках Плана совместных действий правительства и Национального банка Казахстана, который предусматривает комплекс мер по снижению инфляции.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, какие крупные проекты будут реализованы в Казахстане в ближайшее время. Эти проекты включены в Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".