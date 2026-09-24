Когда поправки в Налоговый кодекс внесут в Курултай

Вице-спикер Курултая Дания Еспаева в кулуарах Дворца независимости 24 сентября 2026 года рассказала, когда поправки в Налоговый кодекс внесут на рассмотрение депутатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Дания Еспаева отметила, что соответствующую работу депутатский корпус ведет с Министерством национальной экономики.

"Они (поправки. – Прим. ред.) зайдут не раньше, чем в начале октября месяца. Мы уже с Сериком Жумангариным обсуждали этот вопрос. Для меня, как для вице-спикера, курирующего финансовые вопросы Курултая, это тоже очень важно. Насколько я понимаю, они готовы внести в начале октября. Что будет – пока вопрос на их поле. Как только поправки войдут в Курултай, я готова это с вами обсудить", – сказала она.

4 сентября 2026 года сообщалось, что МНЭ подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс". Проект включает поправки, сформированные по итогам работы Проектного офиса и профильных рабочих групп с учетом практики применения нового Налогового кодекса и поступивших обращений от государственных органов, бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон.