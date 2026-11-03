Повышение МЗП до 110 тыс. тенге: кому из казахстанцев ожидать роста доходов

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Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года рассказал, что даст рядовым казахстанцам повышение размера минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин рассказал, что закономерно ожидать роста заработной платы. "Те компании, которые платят 85 тыс., теперь будут обязаны платит 110 тыс. тенге. Мы примерно посчитали рост – это порядка 426 млрд тенге, это рост самого фонда оплаты труда. То есть это та нагрузка на бизнес, на фонд оплаты труда. Когда увеличивается фонд оплаты труда, увеличатся вычеты, соответственно, корпоративный подоходный налог меньше на эту сумму будет платить, то есть это порядка там 60-68 млрд тенге. Соответственно, здесь вот этот момент сработает", – добавил он. Нововведение должно коснуться не только государственных служащих и бюджетников, но и наемных работников. "Я говорю о показателях, которые растут вместе с МЗП. По социальным выплатам это даже улучшит ситуацию. Например, по социальным выплатам по уходу за ребенком до полутора лет: сейчас там потолок выплат – это 7 МЗП. Соответственно, где-то 280 тыс. тенге потолок сейчас ежемесячно может получать мама за своего ребенка до полутора лет ежемесячно. При росте минимальной заработной платы это будет порядка 308-310 тыс. тенге. То есть это, наоборот, положительно скажется непосредственно на тех людях, наемных работниках, которые пользуются вот этими социальными услугами. В целом это должно положительно сказаться и по вопросам повышения доходов населения", – считает Азамат Амрин. 28 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП).

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