В Казахстане минимальную зарплату планируют повысить до 150 тысяч тенге

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года в кулуарах правительства анонсировал увеличение размера минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что такой вопрос сейчас стоит на повестке у министерства.

"То есть сейчас он составляет 85 тысяч тенге, мы его будем увеличивать. Во всем мире размер МЗП составляет 50% от медианной зарплаты. То есть до 150 тысяч тенге наша задача в ближайшее время довести минимальную зарплату", – сказал Амрин.

Вместе с тем озвучить конкретные сроки нововведения он не смог.

"Не скажу сейчас, это достаточно комплексный вопрос, сложный. Все зависит от возможностей бюджета. Мы в этом году посмотрим, как у нас год сложится по поступлениям. Если эта динамика у нас сохранится, то в принципе у нас появится финансовая возможность это сделать", – добавил вице-министр.

