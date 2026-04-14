Общество

В Казахстане минимальную зарплату планируют повысить до 150 тысяч тенге

Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года в кулуарах правительства анонсировал увеличение размера минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что такой вопрос сейчас стоит на повестке у министерства.

"То есть сейчас он составляет 85 тысяч тенге, мы его будем увеличивать. Во всем мире размер МЗП составляет 50% от медианной зарплаты. То есть до 150 тысяч тенге наша задача в ближайшее время довести минимальную зарплату", – сказал Амрин.

Вместе с тем озвучить конкретные сроки нововведения он не смог.

"Не скажу сейчас, это достаточно комплексный вопрос, сложный. Все зависит от возможностей бюджета. Мы в этом году посмотрим, как у нас год сложится по поступлениям. Если эта динамика у нас сохранится, то в принципе у нас появится финансовая возможность это сделать", – добавил вице-министр.

О том, почему казахстанцы не чувствуют эффекта от повышения цен на нефть, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
Жумангарин рассказал, повысят ли минимальную зарплату в Казахстане
"Не за горами": Жумангарин о повышении минимальной заработной платы
Почему казахстанцы не чувствуют эффект от повышения цен на нефть – ответ Миннацэкономики и Минфина
"Алтай" примет "Улытау" в 1/8 финала Кубка Казахстана на родном стадионе
Новичок КПЛ проведёт первый матч сезона на родном стадионе
Магомед Анкалаев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
