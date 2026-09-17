На вопрос о повышении минимальной зарплаты в Казахстане ответили власти

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 17 сентября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал, что вопрос повышения минимальной заработной платы будет рассматриваться в октябре, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, останется ли минимальная заработная плата (МЗП) в ближайшие три года на уровне 85 тыс. тенге, несмотря на ранее озвученные планы по ее поэтапному повышению до 150 тыс. тенге.

"На самом деле расчеты есть. Этот вопрос будем обсуждать в Курултае. Первое чтение будет где-то в октябре", – ответил первый вице-министр национальной экономики.

Депутат Татьяна Савельева уточнила, что первое чтение будет 14 октября.

"Но до первого чтения мы будем рассматривать основные параметры расходов, бюджета, дефицита и так далее. А уже после 14-го мы приступим к обсуждению сравнительной таблицы. Депутаты уже поднимают этот вопрос – МЗП. Будем его обсуждать после 14 октября", – продолжила она.

Ранее Азамат Амрин в Курултае представил прогноз развития экономики Казахстана на 2027-2029 годы, включая рост ВВП, инфляцию и стоимость нефти.