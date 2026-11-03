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Экономика и бизнес

Минздрав намерен пересмотреть процедуру выдачи лицензии частным клиникам

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:19 Фото: gov4c.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года рассказала, какие меры принимаются для повышения качества услуг частных медицинских организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что сейчас проводятся работы по ужесточению контрольно-надзорных функций Минздрава в сфере оказания населению медицинской помощи.

"На сегодня Казахстан – одна из немногих стран, которая в целом создала условия для бизнеса в системе здравоохранения и обеспечила им работу по лицензии, единожды взятой Министерством здравоохранения. Мы планируем пересмотреть эту норму и предлагаем вернуться к срочному лицензированию. То есть нам необходимо как минимум каждые пять лет подтверждать лицензию на предмет соответствия ее материально-технической базе, потому что во главе угла всех этих мероприятий стоит защита прав пациента. И мы, как госрегулятор, обязаны это делать", – подчеркнула она.

Между тем, по ее словам, на сегодня у Минздрава есть возможность в проактивном формате выявлять нарушения, сверяя сведения из баз данных.

"Эти меры впервые в 2026 году внедрены. Можем отстранить медицинского работника, если у него нет соответствующей лицензии, и направить предписания в клинику. При неисполнении предписаний мы идем на приостановление лицензии... Последние два года мы по всему Казахстан проверили стоматологические клиники. Также проверили все процедурные кабинеты – более 200 из них закрылись. Были случаи, когда самостоятельно возвращали лицензию", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее Акмарал Альназарова прокомментировала жалобы казахстанцев на высокие цены на лекарства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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