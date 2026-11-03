Школьника жестоко избили на юге Казахстана: глава Минздрава рассказала о его состоянии

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года рассказала о состоянии подростка, которого избили старшеклассники в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова заявила, что состояние подростка оценивается как тяжелое. По ее словам, с момента поступления специалисты Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) посредством телемедицины оказывают консультации местным врачам и следят за состоянием ребенка.

"Он в коме. Это медикаментозная кома. Его состояние не позволяет его перевезти в другую клинику. Как только стабилизируется его состояние, мы его перевезем в Астану силами санитарной авиации", – добавила министр.

Она не стала говорить о прогнозах.

"Сейчас сложно говорить", – считает Акмарал Альназарова.

Инцидент произошел вечером 31 октября в селе Бірлесу-Еңбек. По версии родных девятиклассника, причиной жестокого избиения стало его опоздание на так называемую "сходку". Близкие пострадавшего утверждают, что в селе действует неформальная иерархия.