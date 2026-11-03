В Минздраве поделились хорошей новостью для казахстанцев без медстраховки

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года рассказала, какие медуслуги будут получать казахстанцы вне зависимости от статуса страхования, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова сообщила, что с 1 января 2027 года вне зависимости от статуса застрахованности базовый пакет на уровне поликлиник для обследования будет доступен любому гражданину.

"Что касается социально значимых заболеваний, от подозрения до диагностики, выставления диагноза и лечения, обеспечивается полностью за счет гарантированного пакета медицинской помощи", – сказала она.

Позже министр добавила, что в Казахстане на сегодня вся онкологическая помощь и для тех, кто состоит на учете, и для тех, у кого только выявили рак, покрывается за счет государства, начиная от диагностики, лечения, заканчивая хирургическим, лучевым лечением, лечением химиопрепаратами, и заканчивая реабилитацией и паллиативным лечением.

"Для пациентов, которые не имеют статуса застрахованности, но если им требуется экстренная помощь, она полностью сегодня покрывается за счет ГОБМП. В поликлиниках последние два года организовано порядка 760 отделений неотложной помощи – в любой поликлинике, куда бы вы ни зашли, вы можете получить помощь без направления врача общей практики, если у вас экстренное состояние. Более 900 мобильных бригад за последние три года мы организовали, которые также оказывают помощь на дому", – подчеркнула глава Минздрава.

Ранее Акмарал Альназарова рассказала, какие меры принимаются для повышения качества услуг частных медицинских организаций.