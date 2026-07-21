#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
470.28
537.53
5.99
Экономика и бизнес

В Минпроме высказались о росте спроса на электромобили в Казахстане

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:31 Фото: unsplash
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве 21 июля 2026 года ответил, может ли повышенный спрос на электромобили со стороны покупателей из соседних стран повлиять на цены в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, наблюдается ли в Казахстане рост продаж электромобилей и гибридов. Они отметили, что, по имеющейся информации, на фоне топливного кризиса в соседних странах граждане этих государств стали активнее покупать такие автомобили в Казахстане, и попросили министерство прокомментировать эту тенденцию.

"Это хороший показатель же – вырастет продажа электромобилей в Казахстане. Есть ряд проектов, которые будут запущены в Казахстане в этом году", – ответил Ерсайын Нагаспаев.

Журналисты уточнили, правда ли, что на фоне топливного кризиса в соседних странах их граждане стали покупать в Казахстане электромобили и гибриды, и не приведет ли это к росту цен.

"Нет, никого влияния не будет. Цены не вырастут. В Казахстане на сегодня 23 тыс. электромобилей есть на эксплуатации", – озвучил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее стало известно, что изменится для владельцев электромобилей в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
14:09, Сегодня
В Минпроме намерены убедить Нацбанк поддержать изменения в автокредитовании
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
12:13, Сегодня
Как изменились цены на авто в Казахстане
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
12:26, 02 декабря 2025
Предпосылок для сильного подорожания квартир не видят в Минпроме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Таеквондисты Казахстана завоевали 7 золотых медалей на международном турнире в Южной Корее
13:57, Сегодня
Таеквондисты Казахстана завоевали 7 золотых медалей на международном турнире в Южной Корее
Дмитрий Бивол
13:48, Сегодня
Дмитрий Бивол освободил пояс WBO и проведёт трилогию с Артуром Бетербиевым: версия Хирна
Жанибек Алимханулы
13:20, Сегодня
"Я не живу прошлым": Алимханулы пообещал фанатам захватывающую карьеру в новом весе
Жания Бекмухамбетова
13:07, Сегодня
Казахстанская теннисистка выиграла международный турнир в Узбекистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: