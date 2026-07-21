В Минпроме высказались о росте спроса на электромобили в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве 21 июля 2026 года ответил, может ли повышенный спрос на электромобили со стороны покупателей из соседних стран повлиять на цены в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, наблюдается ли в Казахстане рост продаж электромобилей и гибридов. Они отметили, что, по имеющейся информации, на фоне топливного кризиса в соседних странах граждане этих государств стали активнее покупать такие автомобили в Казахстане, и попросили министерство прокомментировать эту тенденцию.

"Это хороший показатель же – вырастет продажа электромобилей в Казахстане. Есть ряд проектов, которые будут запущены в Казахстане в этом году", – ответил Ерсайын Нагаспаев.

Журналисты уточнили, правда ли, что на фоне топливного кризиса в соседних странах их граждане стали покупать в Казахстане электромобили и гибриды, и не приведет ли это к росту цен.

"Нет, никого влияния не будет. Цены не вырастут. В Казахстане на сегодня 23 тыс. электромобилей есть на эксплуатации", – озвучил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее стало известно, что изменится для владельцев электромобилей в Казахстане.