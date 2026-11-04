Перевозка грузов из Китая обходится бизнесу вдвое дороже: депутат Курултая заявил о проблеме на границе

Депутат Курултая Асылхан Кожахметов 4 ноября 2026 года заявил о жалобах предпринимателей на принудительное перенаправление грузов на более дорогие терминалы на станции "Достык". Он потребовал проверить законность таких действий, передает корреспондент Zakon.kz.

Асылхан Кожахметов в своем депутатском запросе напомнил, что фракция "Ақ жол" неоднократно поднимала проблемы грузоперевозок через казахстанско-китайскую границу. В 2021 году речь шла о многомиллиардных убытках бизнеса из-за простоев контейнеров, а в 2025 году – о препятствиях при подаче вагонов. Однако, по словам депутата, проблемы не только сохраняются, но и приобретают новые формы.

"Так, по сообщениям бизнеса, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность через станцию "Достык", речь идет о принудительном перенаправлении грузов на терминалы с существенно более высокими тарифами. Станция "Достык" располагает четырьмя терминалами: "КеденТрансСервис", "Евротранзиттерминал", "ДостыкТрансТерминал" и "Атасу". Вместе с тем, несмотря на наличие у грузовладельцев действующих договоров на перегрузку через, к примеру, "КеденТрансСервис" или "Атасу", прибывающие из КНР по узкой колее контейнеры могут без согласия владельца груза перенаправляться на "ДостыкТрансТерминал", – заявил он.

Депутат отметил, что в итоге грузовладелец, заранее определивший терминального оператора и оплативший его услуги, фактически лишается возможности самостоятельно выбирать место перегрузки своего груза и вынужден оплачивать услуги другого оператора, зачастую по более высокой стоимости, не предусмотренной при формировании первоначальных логистических затрат.

"В качестве объяснения руководство станции ссылается на необходимость "равномерного распределения" контейнеров между терминалами. Однако, приведенное объяснение не выдерживает проверки фактическими данными. Согласно информации, представленной ТОО "SevenR Logistics", по состоянию на октябрь 2026 года из порядка 3 720 контейнеров на "Достыке" на "КеденТрансСервис" приходится 978, на "Евротранзиттерминал" – 1069, на "ДостыкТрансТерминал" – 1 534, а на "Атасу" – всего 139. Указанные данные свидетельствуют о явном дисбалансе. Особенно сомнительным выглядит массовое перенаправление контейнеров на "ДостыкТрансТерминал", расположенный в 10 км от станции", – перечислил Асылхан Кожахметов.

По словам депутата, стоимость перегрузки контейнера на альтернативных терминалах не превышает 90 долларов, тогда как на "ДостыкТрансТерминале" составляет 205-235 долларов. Перенаправление грузов без согласия владельцев приводит к дополнительным расходам и противоречит задаче Казахстана по развитию транспортно-логистического потенциала.

Асылхан Кожахметов считает, что подобная практика противоречит поручениям президента по развитию транспортно-логистического потенциала Казахстана.

В связи с этим депутат предложил:

проверить законность перенаправления контейнеров без согласия грузовладельцев,

обоснованность повышенных тарифов и дополнительных расходов,

а также обеспечить прозрачное распределение грузов между терминалами и равные условия конкуренции.

Ранее депутат Курултая Снежанна Имашева в своем депутатском запросе предложила увеличить выплаты жертвам преступлений. По ее словам, в Фонде компенсации потерпевшим накопилось 8,5 млрд тенге.