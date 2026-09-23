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Экономика и бизнес

Депутат требует проверить закупку "СК-Фармацией" медицинских изделий на 2027 год

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:41 Фото: Zakon.kz
Депутат Асылхан Кожахметов на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года призвал дать правовую оценку действиям компании "СК-Фармация", передает корреспондент Zakon.kz.

Асылхан Кожахметов отметил, что поступила жалоба предпринимателей фарминдустрии на деятельность ТОО "СК-Фармация" в части практики применения закупочных правил.

"Отечественные производители указывают на различный подход "СК-Фармации" к подтверждению статуса отечественного товаропроизводителя. Если одних участников обязывают подтверждать данный статус, то по отношению к другим аналогичные требования либо отсутствуют, либо предъявляются постфактум. Несмотря на позицию Минздрава о том, что документы, подтверждающие статус официального дистрибьютора, не являются обязательными для участия в закупках, типовой договор "СК-Фармации" продолжает настаивать на их предоставлении на стадии оплаты", – указал депутат.

Указал он и на участие в закупках поставщиков, включенных в Реестр недобросовестных участников государственных закупок. Но наиболее серьезные вопросы у депутатов вызывает закуп медицинских изделий на 2027 год способом запроса ценовых предложений, объявленный 26 июня 2026 года и состоящий из 223 лотов.

"Именно по данной закупке отечественные производители сообщают о признаках неравного и непрозрачного применения требований", – подчеркнул Асылхан Кожахметов.

В этой связи он указал на необходимость провести объективную проверку, установления конкретных обстоятельств и при наличии нарушений привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

"Если государство требует от бизнеса соблюдать правила, то и само обязано соблюдать их в первую очередь. Необходимо обеспечить единообразное применение ТОО "СК-Фармация" требований по подтверждению статуса отечественного товаропроизводителя, дать правовую оценку вопросу участия в закупках субъектов, включенных в Реестр недобросовестных участников, а также проверить законность закупа медицинских изделий на 2027 год и при выявлении нарушений принять предусмотренные законом меры вплоть до отмены результатов закупки и привлечения виновных лиц к ответственности", – резюмировал депутат.

29 декабря 2025 года в ТОО "СК-Фармация" прокомментировали закуп тайских перчаток по завышенной цене.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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