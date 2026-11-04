8,5 млрд тенге для жертв преступлений остаются невостребованными в Казахстане

Депутат Курултая Снежанна Имашева в своем депутатском запросе 4 ноября 2026 года предложила увеличить выплаты жертвам преступлений. По ее словам, в Фонде компенсации потерпевшим накопилось 8,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметила, что фонд действует с 2018 года и предназначен для оказания единовременной денежной помощи отдельным категориям потерпевших.

"Это несовершеннолетние жертвы половых преступлений, лица, зараженные ВИЧ, жертвы пыток, лица, здоровью которых причинен тяжкий вред, а также близкие родственники лиц, погибших в результате преступлений. Компенсация из фонда – это срочная мера государственной поддержки для покрытия неотложных расходов, связанных с лечением, реабилитацией или погребением. Вместе с тем в деятельности фонда мы видим ряд вопросов, требующих внимания", – заявила Снежанна Имашева.

Первой проблемой депутат назвала доступность компенсаций. По данным Министерства финансов, с июля 2018 года по июль 2026 года в Фонд компенсации потерпевшим поступило более 9,3 млрд тенге, но при этом за восемь лет компенсации получили около 5,5 тыс. потерпевших на общую сумму чуть более 855 млн тенге.

"Таким образом, на счете фонда остается порядка 8,5 млрд тенге. Возникает закономерный вопрос: почему при наличии таких средств объем выплат остается сравнительно небольшим? Ведь потерпевших, имевших право на компенсацию, за эти годы было гораздо больше. Поэтому необходимо выяснить, все ли потерпевшие знают о своем праве на получение компенсации, насколько доступна процедура ее оформления и по каким причинам граждане не обращаются за выплатами", – озвучила Снежанна Имашева.

Второй проблемой депутат назвала размер компенсаций, который с момента создания фонда не пересматривался и составляет от 30 до 50 МРП. По ее мнению, накопленные средства позволяют увеличить выплаты либо расширить круг их получателей.

"Третье – сроки и порядок получения выплат. В соответствии с законом компенсация должна предоставляться своевременно, практически с момента признания лица потерпевшим. Однако на практике ее получение может занимать продолжительное время, в некоторых случаях – до четырех месяцев. Процесс назначения помощи не оцифрован. Четвертое – возврат средств фонда. Сегодня уровень взыскания в регрессном порядке с осужденных и иных обязанных лиц средств, выплаченных потерпевшим, остается невысоким. Следует проанализировать причины сложившейся ситуации и усовершенствовать механизм регрессного взыскания", – заявила Снежанна Имашева.

Она подчеркнула, что средства фонда не должны залеживаться на контрольных счетах, а должны реально работать на защиту потерпевших.

В связи с этим депутат предложила:

выяснить причины низкого числа обращений за компенсациями,

упростить и автоматизировать процедуру выплат,

увеличить их размер либо расширить круг получателей,

а также усовершенствовать механизм взыскания средств с осужденных.

Ранее депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон о ратификации соглашения с Азиатским банком развития, предусматривающего предоставление Казахстану займа в размере 3,4 млрд юаней сроком на 15 лет.