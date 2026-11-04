Для казахстанских производителей предложили сделать господдержку доступнее

Депутат Курултая Даурен Ахметжаев 4 ноября 2026 года предложил упростить получение государственной поддержки для отечественных производителей, снизив инвестиционный порог при расширении и модернизации предприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня для создания нового производства установлен инвестиционный порог в размере 2 млн МРП, а для расширения или модернизации действующего предприятия – 5 млн МРП.

"В результате предприниматели, которые уже открыли производство, создали рабочие места и выпускают отечественную продукцию, оказываются в менее благоприятных условиях по сравнению с инвесторами, только приступающими к реализации нового проекта. При этом модернизация производства не всегда требует строительства нового завода. Во многих случаях достаточно заменить оборудование, автоматизировать производство или увеличить объемы выпуска продукции", – сказал Даурен Ахметжаев.

Депутат считает, что такие проекты не могут получить государственную поддержку из-за высоких инвестиционных порогов.

"Вопрос доступности инвестиционных преференций для отечественных производителей до сих пор остается нерешенным. Кроме того, при расширении производства серьезной проблемой является не только финансирование, но и сбыт продукции. Глава государства в недавнем Послании подчеркнул необходимость формирования экономической экосистемы вокруг крупных производств. Указав на необходимость развития в стране производства строительных материалов, металлоконструкций и инженерного оборудования, он отметил, что такие инициативы должны стать основой программы "Народная стройка". Также президент четко обозначил: "Нельзя использовать средства Национального фонда для финансирования импорта", – озвучил Даурен Ахметжаев.

По его словам, на практике во многих закупках предпочтение отдается импортной продукции, и в результате миллиарды уходят за рубеж, а отечественное производство не получает необходимого развития.

В связи с этим депутат предложил сделать господдержку доступнее для отечественных производителей, снизив инвестиционный порог для модернизации и расширения предприятий до 1 млн МРП. Также он призвал обеспечить казахстанским компаниям доступ к государственным закупкам, защитить их от недобросовестной ценовой конкуренции с импортной продукцией и запретить заказчикам в одностороннем порядке менять условия офтейк-контрактов.

Ранее депутат Курултая Бегалы Ералиев заявил о проблемах с проверкой газового оборудования в жилых домах Казахстана.