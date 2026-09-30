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Общество

Доступно ли жилье казахстанцам: депутаты предложили новую систему оценки

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Курултая Бурихан Нурмухамедов 30 сентября 2026 года предложил внедрить в Казахстане систему региональных показателей доступности жилья, основанную на реальных доходах и расходах семей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в программе партии Әділет предусмотрено повышение обеспеченности казахстанцев качественным и безопасным жильем до 30 квадратных метров на человека к 2031 году.

"По средствам развития доступа к ипотеке, аренды с выкупом, защиты прав дольщиков и реновацию ветхого жилья. Достижение поставленной цели возможно при условии наличия реальных возможностей у семьи приобрести или арендовать жилье. Сегодня успехи жилищной политики оцениваются преимущественно по объемам строительства, количеству введенных квадратных метров и числу выданных ипотечных займов. Однако рост этих показателей еще не означает повышение доступности жилья", – заявил депутат.

По его словам, в августе 2026 года аренда жилья подорожала на 17,1% в годовом выражении. Тогда как реальные среднедушевые доходы населения в первом квартале выросли только на 0,1%.

"Медианная заработная плата по итогам 2025 года составляла 317 тыс. тенге, а наиболее распространенная – 116 тыс. тенге. Поэтому расчеты по средней зарплате способны создавать завышенное представление о возможностях типичной казахстанской семьи. Международный опыт предлагает более точный подход в определении доступности жилья. Например, в Великобритании сопоставляются медианная цена жилья и медианный заработок. В странах Европейского союза рассчитывается доля граждан, у которых расходы на жилье превышают 40% располагаемого дохода. В Канаде жилье оценивается одновременно по стоимости, качеству и достаточности площади. В США отдельно учитываются семьи, расходующие на жилье свыше 30% и свыше 50% дохода. Сингапур и Ирландия ограничивают ипотечную и долговую нагрузку относительно доходов заемщика", – заявил Бурихан Нурмухамедов.

Поэтому депутат считает целесообразным внедрить официальную систему региональных показателей доступности жилья. Расчеты предлагается проводить на основе медианного дохода домохозяйств, фактической стоимости сделок с жильем, рыночных условий кредитования и полной стоимости проживания, а методика должна строиться на следующих показателях:

1. Коэффициент доступности: соотношение рыночной стоимости стандартного жилья к медианному годовому доходу семьи.

2. Показатель нагрузки: доля располагаемого дохода, направляемая на ипотечный платеж, аренду и коммунальные расходы.

3. Период накопления: нормативный срок, необходимый семье для формирования первоначального взноса.

4. Квалификационный барьер: доля семей, реально соответствующих требованиям банков и критериям государственных жилищных программ.

5. Нагрузка на семейный бюджет: доля домохозяйств, расходующих на жилье более 30%, 40% и 50% своего бюджета.

"Информацию необходимо детализировать по регионам, типам населенных пунктов и категориям семей. Эти показатели должны применяться при разработке льготной ипотеки, аренды с выкупом, жилищных сертификатов и региональных программ. Результатом государственной поддержки должно стать снижение реальной нагрузки на семейный бюджет, а не только увеличение количества выданных кредитов", – продолжил он.

Он также предложил правительству разработать единую методику оценки доступности жилья и провести расчеты по всем регионам за 2024-2026 годы. С 2027 года эти данные предлагается публиковать ежеквартально, а условия льготной ипотеки, аренды с выкупом и выдачи жилищных сертификатов – привязать к реальной доступности жилья в каждом регионе. Кроме того, депутат призвал оценить, действительно ли действующие жилищные программы снизили расходы семей на приобретение жилья.

Ранее депутат Татьяна Савельева обратила внимание на высокую стоимость кредитования бизнеса при значительном объеме ликвидности в банковской системе.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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