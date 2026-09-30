Доступно ли жилье казахстанцам: депутаты предложили новую систему оценки

Депутат Курултая Бурихан Нурмухамедов 30 сентября 2026 года предложил внедрить в Казахстане систему региональных показателей доступности жилья, основанную на реальных доходах и расходах семей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в программе партии Әділет предусмотрено повышение обеспеченности казахстанцев качественным и безопасным жильем до 30 квадратных метров на человека к 2031 году.

"По средствам развития доступа к ипотеке, аренды с выкупом, защиты прав дольщиков и реновацию ветхого жилья. Достижение поставленной цели возможно при условии наличия реальных возможностей у семьи приобрести или арендовать жилье. Сегодня успехи жилищной политики оцениваются преимущественно по объемам строительства, количеству введенных квадратных метров и числу выданных ипотечных займов. Однако рост этих показателей еще не означает повышение доступности жилья", – заявил депутат.

По его словам, в августе 2026 года аренда жилья подорожала на 17,1% в годовом выражении. Тогда как реальные среднедушевые доходы населения в первом квартале выросли только на 0,1%.

"Медианная заработная плата по итогам 2025 года составляла 317 тыс. тенге, а наиболее распространенная – 116 тыс. тенге. Поэтому расчеты по средней зарплате способны создавать завышенное представление о возможностях типичной казахстанской семьи. Международный опыт предлагает более точный подход в определении доступности жилья. Например, в Великобритании сопоставляются медианная цена жилья и медианный заработок. В странах Европейского союза рассчитывается доля граждан, у которых расходы на жилье превышают 40% располагаемого дохода. В Канаде жилье оценивается одновременно по стоимости, качеству и достаточности площади. В США отдельно учитываются семьи, расходующие на жилье свыше 30% и свыше 50% дохода. Сингапур и Ирландия ограничивают ипотечную и долговую нагрузку относительно доходов заемщика", – заявил Бурихан Нурмухамедов.

Поэтому депутат считает целесообразным внедрить официальную систему региональных показателей доступности жилья. Расчеты предлагается проводить на основе медианного дохода домохозяйств, фактической стоимости сделок с жильем, рыночных условий кредитования и полной стоимости проживания, а методика должна строиться на следующих показателях:

1. Коэффициент доступности: соотношение рыночной стоимости стандартного жилья к медианному годовому доходу семьи.

2. Показатель нагрузки: доля располагаемого дохода, направляемая на ипотечный платеж, аренду и коммунальные расходы.

3. Период накопления: нормативный срок, необходимый семье для формирования первоначального взноса.

4. Квалификационный барьер: доля семей, реально соответствующих требованиям банков и критериям государственных жилищных программ.

5. Нагрузка на семейный бюджет: доля домохозяйств, расходующих на жилье более 30%, 40% и 50% своего бюджета.

"Информацию необходимо детализировать по регионам, типам населенных пунктов и категориям семей. Эти показатели должны применяться при разработке льготной ипотеки, аренды с выкупом, жилищных сертификатов и региональных программ. Результатом государственной поддержки должно стать снижение реальной нагрузки на семейный бюджет, а не только увеличение количества выданных кредитов", – продолжил он.

Он также предложил правительству разработать единую методику оценки доступности жилья и провести расчеты по всем регионам за 2024-2026 годы. С 2027 года эти данные предлагается публиковать ежеквартально, а условия льготной ипотеки, аренды с выкупом и выдачи жилищных сертификатов – привязать к реальной доступности жилья в каждом регионе. Кроме того, депутат призвал оценить, действительно ли действующие жилищные программы снизили расходы семей на приобретение жилья.

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