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Общество

Семьи без алиментов предложили дополнительно поддерживать в Казахстане

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:05 Фото: pexels
Депутат Курултая Лариса Ли 30 сентября 2026 года предложила разработать дополнительные меры поддержки семей, которые фактически не получают присужденные судом алименты, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что, несмотря на гарантированную Конституцией защиту семьи, материнства, отцовства и детства, на практике дети могут годами не получать алименты даже при наличии соответствующего решения суда.

"К нам обращаются матери, которые фактически в одиночку содержат детей: оплачивают питание, одежду, образование, лечение, аренду жилья и коммунальные услуги. Особенно тяжело приходится семьям, где есть дети с инвалидностью, которым необходимы постоянная реабилитация, медицинская и коррекционная помощь. При этом исполнительное производство может продолжаться годами, а задолженность – только расти. Есть случаи, когда должник официально показывает минимальный доход, хотя фактически получает значительно больше. Используются различные способы сокрытия доходов и имущества", – озвучила Лариса Ли.

Она заявила, что в результате судебное решение существует на бумаге, но его экономического результата для ребенка нет.

"Мы считаем, что здесь недостаточно просто еще раз усилить ответственность должников. Необходимо оценить, насколько эффективно сегодня государство контролирует исполнение алиментных обязательств и выявляет реальные доходы должников, в том числе через цифровые платформы и другие источники информации. Но есть и второй, не менее важный вопрос: что делать с ребенком и семьей в тот период, когда алименты фактически не выплачиваются? Предлагаем правительству проработать адресные меры поддержки таких семей – вопросы жилья и аренды, коммунальных расходов, дошкольного обеспечения, кредитной нагрузки, а также дополнительные меры поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью", – сказала Лариса Ли.

Она также подчеркнула, что важно не просто взыскать задолженность по алиментам на бумаге, а обеспечить своевременное получение ребенком положенных ему средств на жизнь и развитие. По ее мнению, для этого в стране необходимо выстроить комплексную систему защиты прав детей и поддержки семей.

"Подробные предложения, конкретные меры и необходимые решения по совершенствованию системы исполнения алиментных обязательств и социальной поддержке семей изложены в полном письменном депутатском запросе и направляются в правительство РК для рассмотрения и принятия соответствующих мер", – резюмировала Лариса Ли.

Ранее депутат Курултая Бурихан Нурмухамедов предложил внедрить в Казахстане систему региональных показателей доступности жилья, основанную на реальных доходах и расходах семей.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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