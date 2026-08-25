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Экономика и бизнес

Казахстан намерен скорректировать план добычи нефти из-за атак на КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:58 Фото: cpc.ru
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года высказался о ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что план добычи нефти в связи с атаками на КТК будет скорректирован.

"Изначально у нас была идея добыть нефть в том же объеме, как и в прошлом году, – 99 млн 550 тыс. тонн нефти, и довести практически до 100 млн тонн. С атаками в январе и продолжавшимися атаками в июне-июле мы потеряли порядка 3,5 млн тонн. Было принято решение акционерами ТШО не проводить капитальный ремонт, перенести его на следующий год. Это дало некий задел", – добавил министр.

Также, по его словам, министерством было принято решение провести ремонт на месторождениях оператора NCOC на следующий год.

"Мы планировали добыть 98 млн тонн, сейчас скорректированный план составляет 96 млн тонн. Потери составят от атак на КТК 3,5 млн тонн. Это вот такая арифметика у нас получается. Это потери в добыче", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан потеряет сотни тысяч тонн нефти из-за ремонта на Карачаганаке.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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